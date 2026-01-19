Galicia, consternada tras el accidente de tren de Córdoba
Galicia ha amanecido consternada por el accidente de tren sucedido a última hora del domingo en Córdoba, un suceso que recuerda a la tragedia de Angrois, en Santiago de Compostela, un 24 de julio del 2013, cuando fallecieron 79 personas y 143 resultaron heridas.
Con las cifras oficiales de fallecidos aumentando y acercándose ya a las 40 personas, la única certeza es que por causas que se desconocen el tren Iryo 6189 que contaba con 300 pasajeros a bordo para cubrir el trayecto Málaga - Puerta de Atocha invadió la vía contigua en el desvío de entrada a la vía 1 en la estación de Adamuz, en Córdoba.
152 son los heridos de los que se tiene constancia a esta hora, con cinco muy graves, 24 graves hospitalizados y 123 de diversa consideración.
La UME se desplegó de inmediato con 40 efectivos y una quincena de vehículos para prestar servicio de apoyo.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tiene previsto desplazarse este lunes al lugar de los hechos.
Diferentes líderes han anulado su agenda para hoy, como son el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, el gallego Alberto Núñez Feijóo, que iban a mantener una reunión para abordar diferentes temas internacionales como el envío de tropas a Ucrania y la situación de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro. La petición ha partido del propio Feijóo, según han explicado fuentes populares.
A nivel autonómico, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anulado también la previsión que tenía en agenda para esta mañana en Santiago de Compostela.
Rueda, consternado por el suceso
Los principales líderes gallegos han mostrado ya su pesar en las redes sociales ante este accidente y sus consecuencias. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que hoy tiene comparecencia posterior a la reunión del Consello que semanalmente se celebra los lunes, ha publicado ayer a última hora un mensaje en su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, mostrando su dolor.
"Consternado polo grave accidente de tren en Adamuz. Todo o apoio ás familias das vítimas e ás persoas feridas, e un recoñecemento ao labor incansable dos equipos de emerxencias que están a atender ás persoas afectadas. Galicia permanece ao carón de Andalucía", dijo.
Besteiro lo califica como un día "muy duro"
El líder del PSOE gallego, José Ramón Gómez Besteiro, también ha usado su perfil en X para valorar el incidente.
"Hoxe é un día moi duro. Máis de vinte persoas perderon a vida no tráxico accidente ferroviario de Adamuz. Quero enviar todo o meu cariño ás familias e persoas achegadas das vítimas, e desexar a pronta recuperación das persoas feridas. Agradecer tamén aos serviros de emerzencia a súa labor nunhas circunstancias tan difíciles. Estamos con vós", publicó.
Quero enviar todo o meu cariño ás familias e persoas achegadas das vítimas, e desexar a pronta recuperación das persoas feridas.
La alcaldesa de Santiago también mostró su pesar
La alcaldesa de Santiago, la nacionalista Goretti Sanmartín, quiso también tener su recuerdo para las víctimas del accidente ferroviario.
"Desde Santiago, onde infelizmente sabemos o que significa un grave accidente ferroviario, toda a soliaridade con Córdoba, familiares das vítimas e persoas afectadas polo accidente de Adamuz".
