La Delegación del Gobierno en Galicia convoca un minuto de silencio por las víctimas de Córdoba

Tras suspender la agenda prevista para hoy, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, presidirá un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la tragedia ferroviaria sucedida ayer en Adamuz, en Córdoba, cuya cifra de fallecidos se acerca ya a las cuarenta personas.

El acto de recuerdo y respeto tendrá lugar a las 12:00 delante de la sede de la propia Delegación, en Plaza de Ourense número 11, en A Coruña.

A lo largo de la mañana, diferentes representantes políticos e instituciones han mostrado su pesar por este accidente y sus consecuencias. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ya se ha trasladado hasta Andalucía, al punto del accidente.

El accidente ha traído a la memoria colectiva la tragedia de Angrois, que en plena previa del Día de Galicia tuvo que ver cómo un tren descarriló en esa curva en Santiago de Compostela, provocando un elevado número de fallecimientos y heridos que tiñeron de rojo una jornada lúdica. Muchas de las víctimas acudían de hecho de regreso a sus domicilios para poder disfrutar del festivo.

Santiago, Ferrol y A Coruña también programan su minuto de silencio

El ayuntamiento de A Coruña ha comunicado que esta mañana, a las 12:00, celebrará un minuto de silencio de la corporación municipal en la plaza de María Pita, también en señal de duelo por esta tragedia.

Del mismo modo, el ayuntamiento de Ferrol ha programado un minuto de duelo, también a las 12:00, en la Plaza de Armas.

Santiago también organiza su minuto de silencio a las 12:00 en la plaza del Obradoiro.

La Xunta suspende la rueda de prensa posterior al Consello y guardará un minuto de silencio

La Xunta de Galicia ha modificado también la agenda pública para hoy, suspendiendo la rueda de prensa posterior al Consello que se celebra por la mañana.

A las 12:00 guardarán un minuto de silencio, justo antes del inicio de este encuentro. El acto tendrá lugar en San Caetano.

La Diputación de Ourense organiza su señal de respeto

La Diputación de Ourense también ha anunciado minuto de silencio, ampliando su agenda pública para esta mañana. Tendrá lugar a las 12:00 en el Pazo Provincial.

Iniciativa de la Fegamp

La Federación Gallega de Municipios y Provincias ha lanzado una iniciativa solicitando a todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales, entidades, trabajadores y ciudadanos a participar en minutos de silencio hoy a las 12:00, en señal de recuerdo y cariño por las víctimas mortales, heridos y sus familias.