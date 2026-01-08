La Aemet alerta de la nueva borrasca Goretti con ciclogénesis explosiva: vientos de 80 km/h y temporal marítimo

El mal tiempo no da una tregua en Galicia. Una nueva borrasca se aproxima y dejará un fin de semana plenamente invernal, con alerta naranja en zonas de la costa por olas de hasta 6 metros de altura significativa.

Se avecina así un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica. La borrasca Goretti, la séptima de esta temporada, entrará de lleno por el norte de la Península, trayendo precipitaciones, fuertes rachas de viento y un notable temporal marítimo, que obligará a activar diversos avisos.

Aviso naranja por olas de hasta 6 metros de altura

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) lo ha confirmado: desde hoy y hasta el sábado, la borrasca Goretti afectará a la Península con un intenso temporal que incidirá especialmente en el litoral gallego, dejando un fuerte temporal marítimo.

Este jueves ha comenzado con tiempo relativamente tranquilo, pero a lo largo de la tarde entrará un frente activo que traerá fuertes precipitaciones en distintos puntos de Galicia, especialmente en ciudades como A Coruña, Vigo, Ourense y Santiago de Compostela.

Según el portal meteorológico Eltiempo.es, las lluvias no llegarán solas, ya que también se esperan intensas rachas de viento. De hecho, se han activado avisos en el litoral, donde el oleaje podría superar los 6 metros de altura significativa.

En concreto, la Aemet ha activado para este jueves el aviso amarillo en el litoral noroeste y oeste de A Coruña, debido a vientos del suroeste de entre 50 y 61 km/h (fuerza 7) y a una mar combinada que irá aumentando de 4 a 5 metros.

Las rachas de viento podrán ser superiores a los 80 km/h en la mitad norte y zonas altas, con avisos de nivel amarillo. No obstante, lo peor llegará mañana.

Para el viernes, la alerta naranja se elevará a nivel naranja y se extenderá también a A Mariña Lucense, mientras que el suroeste de A Coruña permanecerá en aviso amarillo. Se esperan olas de hasta 6 metros y rachas de viento que podrían alcanzar los 61 km/h.

De cara al fin de semana, la borrasca Goretti también dejará nevadas en zonas de alta montaña, como Manzaneda o Pedrafita do Cebreiro. Las bajas temperaturas favorecerán la aparición de esta bonita estampa invernal.

Mientras que en los Pirineos las acumulaciones podrán ser importantes, en Galicia las nevadas serán más discretas. Aun así, serán suficientes para animar a los amantes de la nieve a disfrutar del paisaje invernal tras las Navidades.

En cuanto a las temperaturas, se espera una bajada generalizada de las temperaturas, tanto de las máximas como de las mínimas. No pasarán de los 15ºC en prácticamente todo el territorio gallego, con mínimas que se situarán por debajo de los 0ºC en determinadas zonas.