La oposición gallega critica el discurso de Rueda como "triunfalista" y "autocomplaciente"
BNG y PSdeG reprochan al presidente autonómico su gestión en aspectos clave como la vivienda o la sanidad
El año termina en la política gallega con un discurso del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, recordando aspectos que marcaron los últimos meses como el año Castelao o la ola de incendios de verano y poniendo en valor la fuerza y capacidad de Galicia. El líder autonómico ha felicitado el final del 2025 en un discurso que la oposición critica como "triunfalista" y "autocomplaciente".
En el BNG, Ana Pontón entiende que las palabras de Rueda son sinónimo del "punto morto e sen proxecto de futuro para Galiza" del Gobierno autonómico.
"Castelao non está superado como pretende Rueda, senón máis vixente que nunca, porque a Galiza que soñou non se parece en nada á que nos deixan 16 anos de goberno do PP, 16 anos de Atila en Galiza", afirmó la nacionalista en un comunicado, para quien Rueda "acaba o ano facendo o que mellor se lle dá, difundindo propaganda e mentiras" en relación al número de nuevas viviendas protegidas estimadas por la Xunta para la presente legislatura.
Pontón le recrimina además que no pida disculpas por la gestión de la ola de incendios del pasado verano, la falta de profesorado especializado en necesidades educativas en las aulas, la bajada de impuestos a quienes tienen mayor patrimonio, los problemas en las residencias de mayores o la defensa del proyecto de Altri.
"E claro que Galiza é unha terra solidaria, xusto o contrario do que representa o Goberno do Partido Popular que trata de maneira inxusta os menores migrantes, traendo aquí discursos de odio e racistas. Eses discursos non representan aos galegos e as galegas porque somos un País de acollida", continúa.
Pontón también ha asegurado que las palabras de Rueda son "un discurso triunfalista, afastado da realidade e que debuxa unha Galiza sen esperanza e sen horizonte".
En el PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro ha descrito el discurso del presidente gallego como "autocompracente, cheo de apelacións á calma, ao 'sentidiño'" pretendiendo "dar por bo un modelo de país que non está dando resultados".
En este mismo sentido, el socialista critica que frente a la "boa xestión" de la que habla Rueda, "hai persoas que levan meses agardando por unha consulta médica, por unha prestación da dependencia ou por unha oportunidade para acceder a unha vivenda. Porque cando un goberno non fala das esperas, é porque sabe que se converteron no seu principal fracaso".
A estos problemas Besteiro añade también las declaraciones de dependencia, la gestión del rural —con cambios en la consellería anunciados esta misma semana, la falta de medios en la educación pública o una mención a la violencia machista que "aparece no discurso como unha referencia final, case protocolaria, sen ambición política nin compromiso claro. Combatela require prioridade real, non mencións de peche".
"Invocar a Castelao para xustificar a inacción mentres se acumulan os problemas é esquecer que Castelao nunca defendeu a resignación, senón o compromiso co país e coa súa xente", mantiene Besteiro.