La valoración del discurso de Navidad de Felipe VI: de la Galicia del 'sentidiño' a ignorar los problemas

Las principales formaciones políticas de Galicia han reaccionado al tradicional discurso de Felipe VI, en el que ayer hizo un llamamiento a la convivencia en un contexto de erosión social continuado.

La secretaria general del PP gallego, Paula Prado, puso precisamente Galicia como ejemplo de esa convivencia.

"Celebramos su llamamiento a la convivencia desde esta tierra acogedora que es Galicia, como la definió la propia Princesa Leonor cuando recibió la Medalla de Oro de nuestra Comunidad", recuerda en una nota remitida a los medios de comunicación.

La número dos del partido que ostenta el mando de la Xunta de Galicia insiste en que "aquí no caben esos radicalismos de los que también habló y que caminan en dirección contraria a nuestro sentidiño".

"El discurso simboliza a la Galicia real que es leal a la Constitución, que cree en la fortaleza del modelo autonómico y que representan a la perfección el presidente Alfonso Rueda y el PP de Galicia", concluyó.

Para el BNG, el discurso estuvo "ausente" de los problemas con los que se encuentra la ciudadanía

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, criticó que en el discurso del monarca "non deixa de ser significativo que os principais problemas cos que se encontra a cidadanía a día de hoxe estiveron ausentes".

“Liquidounos cunha simple mención: a carestía da vida e o prezo da vivenda. Felipe de Borbón parece moito máis preocupado pola desafección política das institucións españolas que teñen a súa lexitimidade na chamada Transición", insistió en un comunicado.

El diputado frentista afirma que el Rey "esquece que a Constitución establece serias limitacións democráticas e néganos como nación e os dereitos que nos corresponden. Na Transición está na base de moitos problemas cos que nos atopamos hoxe en día, especialmente no que ten haber coas restricións de liberdades democráticas existentes".

Insiste en que "tamén esquece que a Unión Europea limitou a capacidade produtiva no noso País en sectores estratéxicos como o agrogandeiro ou pesqueiro e que, aínda a día de hoxe, as políticas europeas representan unha ameaza para os nosos sectores produtivos".

Rego criticó también que "esta distancia cos problemas reais da xente pon en evidencia que a monarquía borbónica debe ficar atrás porque non representa ningunha solución para os intereses das clases populares galegas nin do conxunto do Estado español".