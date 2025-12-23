Rueda, prudente tras el cierre del caso Villares: "Apunta a una solución que me gustaría que se diera"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en una imagen de archivo Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha pronunciado este martes tras conocerse en el día de ayer el archivo del caso contra el exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por agresión sexual.

Rueda ha optado por ser prudente ante la decisión de un juzgado de Ferrol sobre un caso que ahora se eleva a la Audiencia Provincial. Y precisamente por el posible recorrido que este pueda seguir teniendo en el ámbito de la justicia, el máximo mandatario gallego ya ha avanzado que respetará cualquier decisión judicial sobre este asunto.

En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, en el marco de un acto en Viveiro, Rueda ha recalcado que la decisión del juzgado no es definitiva, sino que la última palabra la tiene la Audiencia.

Por ello, ha admitido que, si bien "la noticia de ayer apunta a una solución que me gustaría que se diera" --el archivo de la causa de manera definitiva-- y lo celebra, la última palabra judicial todavía está pendiente.

“Vamos a ser respetuosos con lo que diga la justicia, de principio a fin”, aseguró, recordando que aunque conocía la denuncia desde cuatro meses antes, Villares dimitió inmediatamente de todos sus cargos políticos al ser notificado de que la investigación avanzaba.

“Tomamos esa decisión y él volvió a su vida profesional como veterinario, cerca de aquí, por cierto”, añadió.

¿Recuperar a Villares?

Preguntado sobre si se plantea recuperar a Villares para la política, prefirió mantener la prudencia y actuar conforme avancen los pronunciamientos judiciales.

Por su parte, también según recoge esta agencia de noticias, el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, también se pronunció en Santiago. Sobre la decisión del juzgado, la calificó de “buena noticia”:

“Alegrarnos por él. Respetamos la decisión de la justicia y lo mismo hacemos ahora, como no puede ser de otro modo”, concluyó.

Ayer en mitad del festín por la Lotería, saltaba la noticia de que el Juzgado de Instrucción nº2 de Ferrol concluía las diligencias de investigación y acordaba el no procesamiento del exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, por una denuncia de agresión sexual de Paloma Lago. De esta forma, el juzgado finaliza así su sumario y, tal y como exige el procedimiento, este se eleva a la Audiencia Provincial.