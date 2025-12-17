La madre de una presunta víctima de Tomé alertó a Besteiro: "Le dijo que si quería la plaza se tenía que acostar con él"

El secretario general del PSdeG y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, durante la rueda de prensa del pasado viernes. Europa Press

La madre de una de las presuntas víctimas de acoso sexual de José Tomé, ya expresidente de la Deputación de Lugo, ha desvelado en el programa Código 10 de Cuatro que alertó al líder de los socialistas gallegos José Ramón Gómez Besteiro de la situación que estaba sufriendo su hija, pero que este le contestó que "no podía hacer nada".

En sus declaraciones al programa, la mujer, también trabajadora del partido, cuenta que mantuvo una reunión con Besteiro el pasado 7 de octubre, días después de insistir en hablar con él por un asunto urgente.

Cuando por fin se reunieron, la madre le explicó que su hija "quedó con él que Tomé le llamó varias veces, para ir a la Diputación (…) Entonces le dijo que se presentara. Y dijo, perfecto. La última vez que la llamó iba todo perfecto (…) Entonces le dijo que si quería la plaza se tenía que acostar con él", tal y como se escucha en un audio difundido por el programa.

Tras contarle al secretario general del PSdeG lo que estaba ocurriendo, este "me dijo que no podía hacer nada, que me decía que era lo que yo quería que hiciera", a lo que la mujer respondió que no le correspondía a ella.

El pasado viernes, José Ramón Gómez Besteiro reconoció que sabía de un caso de acoso por parte de Tomé desde el mes de octubre por "una tercera persona".

Los socialistas gallegos estudian acciones contra el programa Código 10

En un comunicado, el PSdeG ha anunciado que estudiará "todas las acciones posibles" contra el programa de Cuatro que está difundiendo los presuntos casos de acoso sexual por parte de José Tomé ante lo que los socialistas consideran una "grosera campaña de desinformación".

"Faltar a la verdad, transmitir falsedades sin el necesario contraste y sin la oportuna réplica no solo produce desinformación, sino que atenta, gravemente, a la honorabilidad de muchas personas. Difamar no es informar", continúa el partido en su escrito.

Los socialistas aseguran que ninguna de las víctimas acudió a la dirección del PSdeG "jamás" y que esta "siempre recomendó denunciar cuando tuvo conocimiento a través de un tercero, por primera vez el pasado 7 de octubre".

"Miente quien diga lo contrario", sigue el comunicado.

Asimismo, el PSdeG asegura que hasta tres personas de la dirección del partido atendieron en cuatro ocasiones a la familiar de la víctima recomendándole que denunciase y habrían exigido explicaciones en dos ocasiones a Tomé, quien negó los hechos. Los socialistas reiteran que ninguna víctima presentó una denuncia para iniciar el proceso, por lo que "se hizo todo lo que se podía cuando aún no estaba presentada una denuncia".

Sin especificar cuándo, los socialistas afirman que cuando se hizo pública una denuncia contra el presidente de la Deputación de Lugo en el canal del partido, el PSdeG aplicó el Protocolo antiacoso y pidió su dimisión.

Con todo ello, insisten en que "se ha demostrado que todas las fechas y hechos relatados por el Secretario General de Galicia en la rueda de prensa del pasado viernes son veraces y quedan refrendados".

Así, el partido gallego exige al programa Código 10 una rectificación y que "en aras de garantizar una información veraz y contrastada" emita las acciones llevadas a cabo por el PSdeG "para no incurrir en una maniobra de desinformación en un tema tan sensible y con claros daños en la honorabilidad de muchas personas".