Lara Méndez advierte al PP: "Lecciones al PSOE en la defensa de las víctimas, ninguna"

La secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, ha defendido la reacción de su partido ante denuncias de acoso sexual.

"Lecciones al PSOE en la defensa de las víctimas, ninguna", ha advertido al PP en afirmaciones recogidas por Europa Press.

En un debate parlamentario esta tarde de martes, la diputada socialista también ha informado de que el pasado lunes presentó "acciones judiciales" por injurias.

La pasada semana, ABC publicó que la secretaria de Organización del PSdeG, Lara Méndez, "se vio" con una de las víctimas de supuesto acoso sexual por parte del alcalde de Monforte, José Tomé, quien estaba también al frente de la Diputación de Lugo, para "hacerla desistir" de hacer público el caso.

La número dos de los socialistas gallegos negó, mediante un comunicado, este proceder y avanzó "una querella por injurias", que ahora ha formalizado.

Esta intervención de Méndez en el pleno del Parlamento gallego ha llegado en el mismo día en el que también el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha tomado la palabra para afirmar que "el acoso y la denuncia no tienen el carné político de un solo partido, pero la contundencia y la protección de las víctimas sí, y esa es la del PSOE".

En cambio, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, ha criticado, en sede parlamentaria, el "patrón de conducta" socialista.

Se ha referido al "último" caso, una denuncia en el canal interno socialista contra el alcalde de Barbadás, Xosé Valcárcel Doval, por supuesto acoso laboral.

La popular señala que una mujer denunció que un edil la "acosaba sexualmente" y la "respuesta" fue la de "acosar laboralmente" a esta persona. "Esta es su forma de actuar", sostiene.

Prado define lo que ocurre con los socialistas como "un festival zombi": "Están todos muertos y no lo saben".