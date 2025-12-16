Galicia pasará unas Navidades frías y secas tras un 2025 que se espera concluya entre los más cálidos

La playa de Riazor en A Coruña en un día de este otoño Enrique Romanos Tardío

Galicia registrará unas Navidades frías tras un 2025 que se prevé concluya entre los más cálidos, según ha explicado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la comunidad autónoma gallega, Francisco Infante.

Así lo ha anunciado en una comparecencia ante los medios de comunicación en la que ha hecho balance del otoño y también ha avanzado una previsión para el invierno, que entrará el domingo, día 21.

Sobre este otoño, ha señalado que ha sido "cálido" con precipitaciones "normales", todo ello a pesar de un septiembre "frío", pero con un octubre "muy cálido" y un noviembre algo menos, pero también similar.

En lo que se refiere a precipitaciones fue "normal". "Nada que ver con el de hace dos años que fue extremadamente lluvioso", ha sentenciado Infante. De hecho, ha incidido en que septiembre y octubre fueron "secos" frente a un noviembre "muy lluvioso".

De diciembre, ha apuntado a que ha habido "lluvias abundantes" que se "van a mantener unos días más". En cuanto a las temperaturas, está siendo "cálido, por encima de los valores normales", ha añadido.

Asimismo, ha hecho un balance provisional del año 2025 del que ha avanzado que estará "entre los dos o tres más cálidos desde mediados del siglo XIX", con una anomalía de 1,3 grados centígrados. "Es una consecuencia del cambio climático", ha asegurado tras apuntar que "los últimos 11 años han sido los más cálidos desde que hay registros".

Previsión para estas navidades

En cuanto a los próximos días, Infante ha señalado que este miércoles la situación será "más estable, anticiclónica y casi sin precipitaciones". No obstante, el jueves llegará otro frente por la tarde que dejará lluvias hasta la mañana del viernes y "el sábado, entrará otro por la tarde y volverá a llover hasta primeras horas del domingo", ha avanzado.

Según ha precisado, durante las dos próximas semanas, el período navideño será "más frío y más seco, típico de una situación anticiclónica" y con nieblas en zonas de interior. Prevé, además, un invierno, entre enero y marzo, "más cálido de lo normal".