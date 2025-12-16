Besteiro rechaza dimitir y afirma que "quien debe irse es el acosador"

El socialismo gallego está en un punto cercano al no retorno. Tras explotar la semana pasada el caso de José Tomé, el todopoderoso barón territorial del partido en Lugo, a consecuencia de una denuncia en el canal interno del PSOE por un presunto acoso sexual que se saldó con su salida de la presidencia de la Diputación, pero sin dejar las actas tanto de diputado provincial como de concejal de Monforte de Lemos pasando en ambos casos al grupo de no adscritos, al igual que sus concejales de la localidad lucense, esta mañana un nuevo caso en Barbadás ha obligado a su líder a dar la cara.

Lo hizo en el Parlamento de Galicia, en un día donde se aprobaron los presupuestos autonómicos, siendo Galicia la primera comunidad en hacerlo.

Las palabras de Besteiro este martes estuvieron marcadas por un mensaje claro y contundente. "Dimitir tiene que dimitir el que acosa", sentenció el secretario xeral del PSdeG, descartando de plano cualquier posibilidad de dar un paso atrás.

Besteiro explicó que la denuncia fue presentada a través de los canales internos del PSOE por una militante, y recalcó que el partido ha actuado con "rapidez y contundencia" desde el primer momento.

Según indicó, no existe constancia de que el caso esté en el ámbito penal, y aseguró que, a día de hoy, no tiene conocimiento de ninguna denuncia judicial.

Durante su intervención, el dirigente socialista quiso ser especialmente cuidadoso con la protección de la persona denunciante.

"No hablé con ninguna víctima y no saldrá de mí ninguna clave que permita identificarla", afirmó, subrayando la importancia del anonimato y el respeto máximo hacia las posibles víctimas.

Besteiro añadió que la situación está ya en manos del partido, que ha solicitado la entrega de las actas correspondientes para analizarlas y ponerlas a disposición de los órganos internos.

"Vamos a actuar como estamos actuando", insistió, defendiendo el procedimiento seguido por el PSdeG ante este tipo de situaciones.

"Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia", ha subrayado.

Un partido erosionado

El PSOE gallego vive un momento difícil. Tras la pérdida de una gran parte del poder orgánico, las últimas elecciones autonómicas lo relegaron al tercer puesto, perdiendo el liderazgo de la oposición y gran parte del poder local, resistiendo en las diputaciones de Lugo y A Coruña en bipartitos con el BNG.

Las disputas internas por el liderazgo se suceden desde la pérdida de la Xunta en 2009, un duro golpe del que no se ha repuesto todavía el partido.