Besteiro frente a la crisis del PSdeG: "El acoso y la denuncia no tienen el carné de un solo partido"

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha afirmado que "el acoso y la denuncia no tienen el carné político de un solo partido, pero la contundencia y la protección de las víctimas sí, y esa es la del PSOE".

De esta manera se ha pronunciado en su intervención en el pleno del Parlamento que este martes vota los presupuestos de la Xunta para el año que viene.

Tras alusiones de todos los grupos a las acusaciones por supuesto acoso sexual al expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, y la gestión del caso por la dirección del partido, Besteiro ha subido a la tribuna y ha iniciado un discurso en la línea de lo destacado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también señaló que "el acoso y la denuncia no tienen un carné", pero reivindicó "contundencia".

Besteiro ha comenzado expresando "de una forma clara y contundente" el apoyo, afecto y solidaridad "a todas las víctimas que sufran acoso, estén donde estén y sean las que sean".

En este sentido, ha hecho hincapié en la relevancia de "dejar fuera del foco a la propia víctima" y ha reprochado a "los señores del PP" que, sobre este extremo, "deberían estar callados y no dar lecciones, porque fueron los que centraron el foco de la atención en la víctima", en referencia al caso que implica al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares.

"La verdad, siempre"

"Mis afirmaciones son las que yo hice", ha señalado el secretario xeral del PSdeG, en referencia a la rueda de prensa que dio el viernes, primer momento en que se pronunciaba sobre el caso Tomé, tras varios días de silencio, y cuando reconoció que conoció "por una tercera persona" en octubre un caso de acoso contra Tomé y aseguró que "animó a denunciar".

Al respecto de esa comparecencia, ha destacado que le guió decir "la verdad, siempre" y "sobre todo persiguiendo preservar el anonimato de las víctimas, no poniendo el foco en las víctimas, no como hicieron" los populares "con otras víctimas en el pasado". "Sacarlas del foco es lo fundamental, abrir un espacio de protección; ahí debemos seguir insistiendo, en la persecución de los hechos y en la denuncia de los hechos", ha recalcado.

Siguiendo esta línea, el líder de los socialistas gallegos ha valorado el canal de denuncias "anónimo" como mecanismo impulsado por el PSOE y ha invitado "a que otros partidos asuman ese paso adelante". "Háganlo. Es doloroso? Sí, pero es un avance en la protección de todas las víctimas que sufren acoso", ha aseverado.

Acusaciones del PP y BNG

Con anterioridad, la diputada del BNG Noa Presas ha sido la primera en hacer colación al caso Tomé al subrayar que los nacionalistas están "siempre del lado de las mujeres que denuncian, sea quien sea el acusado".

En su turno, la popular Paula Prado ha empleado buena parte de su tiempo de intervención para posicionarse sobre este asunto, del que ya habló en rueda de prensa, y que ha calificado de "espectáculo bochornoso".

Tras mostrar "apoyo y solidaridad a todas las víctimas de violencia de género, especialmente a las víctimas de las agresiones sexuales del señor José Tomé", ha afirmado que los socialistas "miraron para otro lado" cuando conocieron las acusaciones.

"Anuncian querellas, pero las querellas se interponen", ha avisado, antes de agregar que, a su juicio, miembros de la dirección del PSdeG "se pusieron del lado del agresor". "Un presunto agresor", ha matizado Prado.

Ha aprovechado, también, para referirse al "manifiesto pidiendo la cabeza de toda la cúpula del PSdeG por mirar hacia otro lado" y también para criticar que Tomé "seguirá como alcalde de Monforte y presidiendo la Diputación de Lugo por la puerta de atrás gracias al apoyo cómplice del BNG".

Rechazando las críticas por "carroñerismo" del Bloque, la popular ha atribuido a los nacionalistas el "intentar mantenerse en el poder a costa de cualquier precio, incluso con el apoyo de un agresor sexual", y ha censurado igualmente su apoyo "en España a ese gobierno de los prostíbulos".

Confrontación caso Villares y Tomé

En el segundo turno, la socialista Elena Espinosa sí ha entrado en el debate señalando que "no aceptamos lecciones del PP y la prueba la vemos en este Parlamento con el exconselleiro de Pesca Alfonso Villares".

En este sentido, ha asegurado que "siempre existió una diferencia" entre PP y PSOE, porque los socialistas, ha dicho, "siempre" pusieron "por delante a las víctimas, absolutamente a todas". "Me vuelvo a referir a lo que hicieron ustedes con el exconselleiro de Pesca, que está calentito, que es muy reciente", ha insistido.

A continuación, Presas se ha ratificado en las acusaciones de "carroñerismo político" al PP y ha afeado que a los populares "no les importan lo más mínimo las víctimas". "Usted nos puede dar cero lecciones en materia de feminismo en esta situación. ¿Sabe lo que no hizo nadie del BNG la semana pasada y no lo va a hacer nunca nadie del BNG, y si lo hace será echado de nuestra organización? Despedir entre aplausos al presunto agresor en un acto oficial", ha espetado a Prado.

A la responsable de los populares gallegos le ha preguntado "cuánto tiempo tapó" la denuncia a Villares y le ha recordado que "su jefe", el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "lo tapó cuatro meses". Por su parte, Prado ha respondido a Espinosa que supone que "no fue eso lo que dijo Besteiro a las víctimas". "No se preocupe, nosotros somos el PSOE, pero bueno, 'vai pa casa e cala a boca", ha ironizado.

Ha hecho referencia a "sus compañeras que como mujeres" apuntan "eso de 'hermana yo sí te creo' o solidaridad" y ha agregado críticas al PSOE porque, en su opinión, se muestra como "feminista pero no". "Somos los de los prostíbulos, miramos para otro lado y tapamos acosadores", ha concluido.

Al BNG le ha reprochado estar "abrazado" a José Tomé en la Diputación, con lo que "ni siquiera lo despiden y está en sus manos". "Nosotros actuamos inmediatamente, el mismo día que entró en el juzgado dejó todos los cargos", ha defendido, sobre el exconselleiro Villares.