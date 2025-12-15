La Xunta activa el Plan Inungal ante el riesgo de desbordamientos en varios ríos de Galicia

Subida del cauce del Río Miño a su paso por la ciudad de Lugo Carlos Castro - Europa Press

La Xunta de Galicia ha activado este lunes, 15 de diciembre de 2025, el Plan Inungal, destinado al seguimiento del caudal de los ríos debido al riesgo de desbordamientos en algunos puntos de la comunidad. La medida comenzó hoy en torno a las 19:23 horas.

Los sistemas de observación del organismo de cuenca han alertado sobre altos niveles en la estación del río Cambeda, en Vimianzo, lo que ha motivado la activación del plan de seguimiento y control.

Desde la administración autonómica se recomienda a la población adoptar medidas de autoprotección y extremar la precaución en las zonas cercanas a los cauces fluviales, evitando acercarse a ríos y áreas inundables mientras persista la alerta.

El Plan Inungal contempla la vigilancia continua del caudal de los ríos, la emisión de avisos a la población y la coordinación con los servicios municipales y de emergencias para actuar en caso de que se produzcan desbordamientos.