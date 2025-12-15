Las rupturas matrimoniales caen un 20,7 % en Galicia durante el tercer trimestre de 2025

Galicia registró en el tercer trimestre de 2025 un total de 854 demandas de ruptura matrimonial, frente a las 1.077 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un descenso interanual del 20,7 %, según los datos hechos públicos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Entre el 1 de julio y el 30 de septiembre bajaron todos los tipos de demandas, con especial incidencia en los divorcios no consensuados, que pasaron de 430 a 246, un 42,8 % menos.

Los divorcios consensuados también descendieron, aunque de forma más moderada, al contabilizarse 590 procedimientos, un 3,8 % menos que en el tercer trimestre de 2024.

Las separaciones fueron las que experimentaron la caída más acusada, tanto en su modalidad no consensuada, con solo cuatro demandas registradas y una bajada del 42,9 %, como en las consensuadas, que pasaron de 26 a 14, lo que representa un descenso del 46,2 %. Durante este periodo no se registraron nulidades matrimoniales en la comunidad.

En términos relativos, Galicia se sitúa por debajo de la media estatal, con 31,6 demandas por cada 100.000 habitantes, frente a las 33,8 del conjunto de España. Solo presentaron tasas inferiores el País Vasco, Castilla y León, Cantabria y Madrid.

También descendieron los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio. Las demandas consensuadas fueron 144, un 2 % menos, mientras que las no consensuadas cayeron de forma significativa hasta 142, lo que supone un descenso del 57,7 %.

En los casos relacionados con la guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las demandas consensuadas se mantuvieron prácticamente estables, con 223 procedimientos, un 1,3 % menos, mientras que las no consensuadas bajaron un 34,8 %, al pasar de 264 a 172.