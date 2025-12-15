Alfonso Rueda acusa al PSdeG de "cinismo" por su actitud frente al caso de José Tomé

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó este lunes de "cinismo" la actitud del PSdeG en los últimos días tras conocerse la denuncia por presunto acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. Asimismo, acusó al BNG de "mirar para otro lado" y de seguir sosteniendo el gobierno provincial.

"Es un ejemplo claro de cinismo y no es algo que diga solo yo; otras personas importantes de su propio partido lo están diciendo", afirmó Rueda en la rueda de prensa posterior al Consello da Xunta. A su juicio, "el fallo de unidad y de organización está saliendo a la luz", junto a los "tradicionales ajustes de cuentas internos del PSdeG".

Preguntado por las diferencias con el caso de Alfonso Villares, exconselleiro do Mar, que dimitió en junio tras una denuncia por agresión sexual presentada por la modelo y presentadora ferrolana Paloma Lago, Rueda defendió su actuación. En primer lugar, aseguró que él "nunca mintió", a diferencia del PSdeG, que, según dijo, "ha mentido varias veces estos días". En segundo lugar, afirmó que tuvo conocimiento del caso de Villares cuando ya estaba en manos de la justicia y, por último, subrayó que él "no va dando lecciones morales", en referencia a las críticas que la oposición dirigió entonces al PP.

Sobre si el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, debería dimitir, Rueda señaló que se trata de una "decisión que corresponde al propio partido". También rechazó las acusaciones de la oposición de que el PP esté aprovechando la situación con fines electorales. "Estoy seguro de que, si yo estuviese en un caso similar, estarían dándome lecciones", afirmó, antes de añadir que ahora "se las están dando sus propios compañeros de partido".