Galicia estará este lunes bajo alerta naranja por temporal costero

Galicia estará este lunes, 8 de diciembre, bajo alerta naranja por temporal costero. La Xunta acaba de activar este aviso ante la previsión de un fenómeno meteorológico adverso que estará activo desde primeras horas en el noroeste y oeste de la provincia de A Coruña, para extenderse a media mañana al suroeste de la costa coruñesa y al litoral de Pontevedra.

El Gobierno gallego alerta de que se espera un mar combinado del oeste o suroeste con olas de hasta 7 metros y viento del sur o suroeste de hasta fuerza 8. En el litoral de Lugo la alerta empezará a última hora del día.

Ante esta predicción, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha informado a través del 112 a los municipios de las provincias afectadas, así como a diputaciones, servicios provinciales, Protección Civil y clubs náuticos entre otros.

Suspendida la actividad deportiva

Asimismo, se suspende la actividad deportiva del programa Xogade y la federada en mar de los concellos de la Costa da Morte entre las 09:00 y las 24:00 horas; en los concellos del noroeste de A Coruña de 10:00 a 24:00 horas y en el suroeste de A Coruña, Rías Baixas y Miño de Pontevedra entre las 12:00 y las 24:00 horas.

Entre las recomendaciones, el 112 recuerda medidas de autoprotección como evitar acercarse a playas, paseos marítimos, diques, etc.