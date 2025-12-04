Blanco tilda de "intolerable" que la Xunta de Galicia plantee reducir la protección a víctimas de machismo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha tildado de "intolerable" la posibilidad que plantea la Xunta de Galicia de que la Unidad de Policía Adscrita deje de prestar funciones como la protección de víctimas de violencia de género en caos de que no haya avances en la renovación del convenio.

Según ha declarado este mismo jueves el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el Gobierno gallego remitió al central esta posibilidad tras un encuentro en el que no se lograron limar las diferencias que hay entre ambas administraciones.

A raíz de estas declaraciones, Pedro Blanco ha considerado que las palabras del conselleiro son "dunha gravidade intolerable" y ha remarcado que espera que "sexan só unha pésima ocorrencia persoal e non unha orde do presidente da Xunta", en cuyo caso "sería aínda máis grave, significaría que o propio goberno galego está disposto a poñer en risco a protección das vítimas de violencia machista para presionar nunha negociación co Estado".

"Se de verdade consideran que a seguridade e a protección das mulleres non é un servizo prioritario estamos ante unha falta de responsabilidade dunha magnitude inaceptable", ha afirmado el delegado.

Blanco mantiene que estas víctima no son "unha moeda de cambio nin un instrumento de chantaxe política" y que desde la delegación del Gobierno no permitirán "que ninguén utilice ás vítimas para tapar a súa propia falta de diálogo e planificación".

A su parecer, las palabras del conselleiro evidencian que para la Xunta las mujeres y su seguridad son "secundarias". Por este motivo, exige una disculpa inmediata

Desacuerdos sobre la Policía Adscrita

Sobre las negociaciones relativas a la Unidad de Policía Adscrita, la Xunta se ha mostrado "preocupada" por la "falta de voluntad" que ve en el Gobierno en relación a alcanzar un acuerdo que permita cubrir la plantilla de la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA), actualmente con 338 agentes.

Por su parte, el delegado del Gobierno mantiene que "os acordos hai que cumprilos sempre. A lei é clara, a Unidade Adscrita da Policía debe ser cofinanciada ao 50% polo Estado e a Comunidade Autónoma". Por eso, pide que la Xunta cumpla "como fixeron outras comunidades como Andalucía e Madrid" donde ya se han renovado los acuerdos.