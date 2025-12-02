El próximo puente que se celebrará en Galicia: será de 3 días y justo antes de la Navidad

Diciembre apenas comienza y muchas personas ya se preguntan cuáles serán los días festivos del último mes del año. Pues bien, tenemos a la vuelta de la esquina un puente de tres días justo antes de la Navidad.

Esta época navideña está llena de reencuentros familiares y momentos especiales. Y para quienes deseen aprovechar al máximo con sus seres queridos, diciembre nos regala un puente de tres días (de sábado a lunes) perfecto para disfrutar y desconectar.

El último puente de 2025 con tres días festivos

Diciembre es un mes lleno de magia y con varios días festivos en su calendario. De hecho, durante la primera quincena se celebran dos fechas señaladas: el 6 de diciembre (Día de la Constitución Española) y el 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María).

Estos dos festivos ocupan un lugar destacado en el calendario español. En años anteriores incluso han permitido disfrutar de macropuentes de hasta cinco días; sin embargo, este año, debido a la distribución del calendario, solo será posible disfrutar de un puente de tres días.

Según recoge la orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el 6 de diciembre cae en sábado y no se traslada, mientras que el 8 de diciembre es lunes y será festivo nacional. Esto permitirá disfrutar de un fin de semana largo de tres días perfecto para descansar y desconectar.

La recta final del año trae un puente de tres días para todos los trabajadores gallegos: del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

A estos festivos, se suma el del 25 de diciembre, que este año cae en jueves. Si se aprovecha el viernes libre, se puede disfrutar de un puente extra de cuatro días, ideal para descansar y compartir tiempo en familia y con amigos.

Festivos y puentes en 2026

Con los festivos nacionales y autonómicos ya confirmados, 2026 contará con un total de 14 festivos, de los que dos serán locales y fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.

Por lo tanto, el calendario laboral para Galicia en 2026 será el siguiente:

Año Nuevo: Jueves, 1 de enero

Día de Reyes: Martes, 6 de enero

Jueves Santo: Jueves, 2 de abril

Viernes Santo: Viernes, 3 de abril

San José: Jueves, 19 de marzo

Fiesta del Trabajo: Viernes, 1 de mayo

Día de San Juan: Miércoles, 24 de junio

Día Nacional de Galicia: Sábado, 25 de julio

Asunción de la Virgen María: Sábado, 15 de agosto

Fiesta Nacional de España: Lunes, 12 de octubre

Día de la Inmaculada Concepción: Martes, 8 de diciembre

Navidad: Viernes, 25 de diciembre

Del mismo modo, la lista de puentes o posibles puentes es la siguiente: