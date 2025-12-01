Rueda insta al Gobierno a "escuchar" a Ferrol sobre el tren y transferir permisos de trabajo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha instado este lunes al Gobierno central, "al de ahora y al del futuro", a "escuchar" la demanda de Ferrolterra en relación a contar con "un tren del siglo XXI"; además de "agilizar" el traspaso de competencias a Galicia como las relativas a permisos de trabajo de extranjeros, "que ya tienen otras comunidades como País Vasco".

Así lo ha manifestado en la comparecencia ante los medios posterior al Consello de la Xunta, donde ha destacado que, aunque él estaba en Madrid en la protesta convocada por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene constancia de que la manifestación de Ferrolterra fue "muy numerosa" y plasmó "un sentimiento unánime", en relación a tener "un tren del siglo XXI".

Enfrente, ha incidido en el "abandono" que conlleva que una comarca que encara este siglo "de forma muy prometedora" debido al "impulso económico que está cogiendo" cuente con un ferrocarril propio "del siglo XIX".

"Lo que dijeron la ciudadanía y las instituciones de Ferrolterra fue claro y espero que se escuchen sus reclamaciones, el Gobierno central de ahora y el que pueda venir en el futuro", ha aseverado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Competencias

Ya con el foco en el Ejecutivo estatal que preside, a día de hoy, el socialista Pedro Sánchez, preguntado sobre cómo va la negociación de competencias como las relativas a los permisos de trabajo de extranjeros, Rueda ha trasladado que sigue creyendo que es "mucho mejor intentar trabajar llegando a acuerdos", pero ha manifestado que la falta de pasos provoca que se mine la "confianza".

"La paciencia se va agotando", ha esgrimido Rueda, quien ha recordado las "buenas palabras" del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cuando se suscribió el traspaso de las competencias del litoral en relación a otras posibles transferencias como las de autorizaciones de trabajo a extranjeros, pero sobre las que, a su entender, falta agilizar pasos.

Así, ha recordado que esa transferencia ya se ha efectuado a otras comunidades como País Vasco, un traspaso que, con las especificidades gallegas, se podría tomar como "modelo", y ha insistido en que se puede "agilizar muchísimo". "Muchísimos empresarios tienen necesidades de cubrir vacantes, lo demandan y podríamos estar atrayendo a personas para trabajar aquí", ha destacado.

"En este caso espero que avancemos y que, al menos en esto, las manifestaciones públicas de que se podía hacer se conviertan en realidad", ha zanjado.