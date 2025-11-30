La Aesan alerta a España: ordena la retirada inmediata de esta agua embotellada por presencia de una bacteria

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición es el organismo encargado de garantizar la seguridad de los alimentos. Entre sus funciones está también la de informar sobre las alertas alimentarias por presencia de bacterias, trazas u otros elementos.

En este contexto, la AESAN ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta relativa a la presencia de Pseudomonas aeruginosa en agua mineral natural.

Ordenan la retirada de esta agua embotellada

La retirada del agua embotellada de la marca Fuente Madre, correspondiente al lote 1 040725, se debe a la detección de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. El producto afectado es el formato de botella de 1,5 litros, por lo que las autoridades sanitarias recomiendan no consumirlo.

Tras confirmarse la presencia de esta bacteria, la AESAN ha ordenado la retirada inmediata del lote del mercado. La Pseudomonas aeruginosa es un microorganismo capaz de provocar diversas infecciones, que pueden ir desde cuadros leves hasta problemas más graves en personas con defensas comprometidas.

A continuación, te detallamos los datos producto implicado:

Nombre del producto: Agua mineral natural

Nombre de marca: Fuente Madre

Aspecto del producto: Envasado en botella de 1,5 l

Número de lote: 1 040725

Fecha de caducidad: 31/12/2027

Volumen de unidad: 1,5 l

Temperatura: Ambiente

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos. Para comprobar si el producto está afectado, basta con revisar el número de lote y verificar que coincide con el 1 040725.