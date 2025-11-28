Galicia se prepara para un nuevo "tren" de frentes: hasta 15 l/m2 en 1 hora este sábado en estas zonas

El agua es uno de los tesoros de Galicia, pero parece que siempre llega con el fin de semana, frustrando algunas escapadas que ahora son más frecuentes con motivo de las luces navideñas en ciudades como Vigo y A Coruña.

En esta ocasión no será diferente: la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta amarilla por acumulaciones importantes de lluvia y temporal marítimo, con vientos de fuerza 7, lo que equivale a velocidad de entre 50 y 61 km/h.

Alerta en Galicia por lluvias y temporal costero

Malas noticias para quienes tenían prevista una escapada al aire libre: varios puntos de Galicia estarán en aviso amarillo este sábado por lluvias y por temporal costero. En concreto, se esperan hasta 15 l/m2 en una hora y vientos de fuerza 7 en el mar, equivalentes a entre 50 y 60 km/h.

Galicia se prepara para la llegada de un nuevo "tren" de frentes. El primero de ellos se colará el sábado por el noroeste, dejando precipitaciones en amplias zonas de la Comunidad y afectando especialmente al suroeste de A Coruña y al litoral de Pontevedra.

El aviso activado por MeteoGalicia afecta precisamente a estas áreas y estará en vigor entre las 09:00 y las 15:00 horas. A esta alerta por lluvia se suman los avisos en el mar, que permanecerán activos en la misma franja horaria.

Bo día! #Galicia segue nunha situación atmosférica indefinida, sen apenas vento, con abundante nebulosidade, pero en xeral sen precipitación.



A temperatura segue sendo suave no litoral, máis baixa no interior, como se pode ver no mapa das mínimas rexistradas esta madrugada. pic.twitter.com/l8gQLrAhxn — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 28, 2025

El domingo será un día de relativa calma. No obstante, tal y como adelanta el meteorólogo Mario Picazo, a última hora comenzará a acercarse un nuevo sistema frontal, "aunque su actividad se notará ya el lunes 1 de diciembre".

En cuanto a las temperaturas, el experto del portal Eltiempo.es. explica que "subirán algo más entre el viernes y el sábado", para después volver a caer algunos grados el domingo, "una vez que el frente que se cuela por Galicia el sábado abra la puerta al aire frío".

Las temperaturas del sábado podrían acercarse a los 15 grados en A Coruña, mientras que en otras ciudades gallegas oscilarán entre los 12 y 10 grados de máxima. "El domingo las temperaturas ya serán más frescas, con descensos más bruscos en las comunidades del norte peninsular", advierte.

El invierno meteorológico llega el lunes 1 de diciembre

El invierno meteorológico comenzará el próximo lunes 1 de diciembre y se prolongará hasta finales de febrero, ya que estos meses presentan características climáticas muy similares.

Entonces, ¿cómo se presenta el invierno 2025-26? Según el portal Eltiempo.es, será "más cálido de lo normal" y también "normal en cuanto a precipitaciones", por lo que "cabría esperar el paso de frentes y borrascas".