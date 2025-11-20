El Parlamento gallego pide un recurso para que las empresas puedan ayudar a víctimas de violencia de género

Raquel Arias, en una imagen de archivo. PP de Galicia.

El Parlamento de Galicia aprobó este jueves una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular que solicita a la Xunta poner en marcha un recurso específico dirigido a empresas para ayudar a detectar, acompañar y apoyar a mujeres víctimas de violencia de género.

La medida salió adelante sin el apoyo de BNG ni PSOE, que votaron en contra de la iniciativa.

Según explicó la portavoz popular de Política Social, Raquel Arias, la detección en el entorno laboral puede resultar decisiva.

"Detectar una situación de violencia de género en el entorno laboral y actuar de manera eficaz puede ser clave para lograr que una mujer pida ayuda y supere la situación que está viviendo", afirmó.

Desde el PP defienden que las empresas también deben proteger los derechos de las víctimas, incluso cuando la agresión se produce en el ámbito privado.

En este sentido, Arias destacó que la violencia machista puede tener impacto directo en la salud física, emocional y laboral de las mujeres, poniendo en riesgo su puesto de trabajo y aumentando su vulnerabilidad y dependencia económica del agresor.

Asegura además que cada vez más compañías adoptan medidas voluntarias más allá de lo exigido por ley, con entornos más seguros y equitativos.

El PP subraya que la propuesta no plantea un protocolo de actuación cerrado, sino una herramienta de apoyo con orientaciones básicas para detectar indicios y saber cómo actuar desde el primer momento.

La iniciativa pretende reforzar el papel de las empresas como agentes sociales en la prevención y erradicación de la violencia de género.