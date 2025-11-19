El invierno se adelanta en Galicia: nieve y mínimas de -3ºC en estas zonas, según Aemet

Después de unos días de tregua, llega a Galicia un cambio radical de tiempo. La borrasca Claudia dio paso a unos días de tiempo seco, pero la situación meteorológica prevé precipitaciones para lo que resta de semana y una bajada brusca de las temperaturas.

A partir de hoy miércoles penetrará en Galicia una masa de aire de origen ártico que dará lugar a un episodio invernal, con un acusado descenso térmico y posibles precipitaciones en forma de nieve en zonas de alta montaña.

El frío polar llega a Galicia con mínimas de -3ºC

El frío invernal ha llegado para quedarse: los abrigos y los paraguas vuelven a salir del armario. La responsable es una masa de aire muy frío que provocará un descenso de las temperaturas y precipitaciones en toda la región.

"Las temperaturas van a bajar prácticamente todos los días hasta el sábado", explica el delegado de la Aemet en Galicia, Francisco Infante, a este medio. No obstante, los días más fríos de la semana serán el jueves y el viernes.

Galicia se prepara para el primer desplome térmico de la temporada. Las mínimas caerán hasta los -3ºC en la zona montañosa de Lugo, en municipios como Pedrafita do Cabreiro, mientras que en Ourense, en lugares como Calvos de Randín o Xinzo de Limia, la situación será similar.

A medida que nos acercamos más al litoral gallego, las temperaturas serán algo más elevadas, pero bajas para la época del año. En A Coruña, por ejemplo, se esperan 12ºC en las horas centrales y Vigo 13ºC. En cuanto a las mínimas, se establecerán en los 8ºC y 7ºC, respectivamente.

"El viernes es probable que se dé la jornada diurna más fría de este episodio. La entrada de aire frío alcanzaría su máximo este día", informa el portal meteorológico Eltiempo.es.

A partir de la tarde del sábado, y en un entorno de creciente incertidumbre, el escenario más probable indica que penetraría una masa de aire atlántica más cálida que iniciaría un ascenso de las temperaturas, y que se mantendría en jornadas posteriores.

Según la previsión de la Aemet, la irrupción fría coincidirá con la llegada de un frente atlántico húmedo, lo que dejará un ambiente plenamente invernal. De hecho, en zonas de alta montaña no se descartan precipitaciones en forma de nieve.

"Podría haber nevadas en zonas altas, pero no llegarían a afectar al tránsito de la circulación ni nada por el estilo", matiza el delegado territorial de la Aemet en Galicia, Francisco Infante.

En lo que respecta a zonas costeras, este frente húmedo mandará vientos de componente noroeste, con lluvias abundantes. También quedarán más expuestas a ese flujo marítimo polar.