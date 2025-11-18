Galicia registra un récord de denuncias por violencia de género en 2024 con 7.602 casos

Galicia cerró 2024 con 7.602 denuncias por violencia de género, una media de 20 denuncias diarias, concentrando el 5% del total nacional, según el Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco.

El próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, este informe resalta la importancia del empleo como factor de protección y recuperación para las víctimas.

El estudio, basado en una encuesta a 490 mujeres que superan un proceso de violencia de género, refleja que nueve de cada diez mujeres desempleadas se sienten más vulnerables y aisladas.

Cuando comenzaron a sufrir agresiones, el 67,8% no trabajaba, y el 91% afirma que la falta de empleo aumenta su dependencia y riesgo.

Además, el 68% de las mujeres desempleadas sufrió presiones económicas, incluyendo la retención de dinero destinado a gastos esenciales o el boicot a la búsqueda de empleo.

Según Begoña Bravo, directora de Inclusión de la Fundación Adecco, "el empleo no solo proporciona ingresos: es una vía para recuperar la dignidad y el control sobre la propia vida".

Sin embargo, la búsqueda de trabajo se ve obstaculizada por la baja autoestima, responsabilidades de cuidado y miedo a ser localizada por el agresor. El 75% de las mujeres prefiere no mencionar su situación de violencia en entrevistas por temor a prejuicios.

El informe también destaca que el 72% de las mujeres que acceden a un empleo percibe que trabajar reduce la probabilidad de recaer en situaciones de violencia, al proporcionar autoestima (87,5%), estabilidad económica (84,2%) y una mayor red de contactos (69,1%).

A nivel nacional, España contabilizó 199.094 denuncias en 2024, una media de 544 diarias, consolidando una tendencia de alta visibilización tras los descensos de la pandemia y el repunte sostenido en los últimos años.

Este dato refleja la persistencia del problema y la mejora en la confianza de las víctimas en los sistemas de protección y justicia, reforzada por campañas de sensibilización, atención psicológica y asesoría jurídica.