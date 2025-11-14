Bolaños destaca en Galicia el ahorro de 22 millones de euros con la creación de los Tribunales de Instancia

El Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha participado en el acto de clausura de la 39ª edición de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en A Coruña.

Ante los medios de comunicación, explicó que la reforma judicial puesta en marcha va acompañada de transferencias económicas a las autonomías que, en el caso de Galicia, "hemos transferido 19 millones de euros para implementar la eficiencia digital en los juzgados y en los tribunales y el ahorro estimado en 10 años de la entrada en vigor de los Tribunales de Instancia será en torno a 22 millones de euros para la administración autonómica".

El titular de Justicia insistió en que "un juzgado unipersonal de los de antes costaba medio millón de euros y ahora asignar un juez a un Tribunal de Instancia costará en torno a 80.000 euros. Por eso el ahorro es evidente y es el futuro de la gestión de recursos humanos y materiales en la Administración de Justicia".

Este texto, a su criterio, "garantiza 2.500 nuevas plazas de jueces y fiscales. El primer año, 19 irían a Galicia y al cabo de los 3 años, irían 60 a Galicia. Esto supone un incremento del número de jueces y de magistrados en Galicia, que es lo que están pidiendo reiteradamente desde hace tiempo tanto el TSJ como otros operadores jurídicos".

El Ministro ha insistido en que "estamos llevando a cabo en esta legislatura, una legislatura compleja en lo parlamentario, la mayor transformación de la justicia en décadas"

"Hemos aprobado ya las tres leyes de eficiencia, tanto la digital como la organizativa como la procesal de la justicia, hemos aprobado la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa, hemos renovado el Consejo General del Poder Judicial y a mitad de legislatura seguimos trabajando para aprobar la ley de ampliación y fortalecimiento de la carrera fiscal y judicial y la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que aprobamos en el Consejo de Ministros hace un par de martes", aseveró.