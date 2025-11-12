La inversión en el Corredor Atlántico superará los 12.000 millones de euros hasta el 2030

Reunión sobre el Corredor Atlántico entre el ministro Óscar Puente al coordinador europeo del Corredor, François Bausch. Gobierno de España

La inversión en el Corredor Atlántico en España ha superado este año los 3.000 millones de euros en licitaciones. Se espera que para el 2030 el volumen total de inversión alcance los 12.000 millones de euros. Estos son dos datos analizados este miércoles durante una reunión entre el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el coordinador europeo del proyecto.

El ministro Óscar Puente y el coordinador François Bausch mantuvieron un encuentro en Madrid para abordar el desarrollo de este proyecto del eje ferroviario que unirá por tren la cornisa atlántica de España, Portugal y Francia con el resto del continente europeo.

Las cifras fueron posteriormente trasladadas en el pleno del Congreso de los Diputados.

Inversión duplicada

Así, este 2025, las licitaciones ferroviarias llegaron a los 3.023 millones de euros, lo que supone más que duplicar (115%) los 1.406 millones licitados durante 2024. Desde Transportes indican que es el ritmo más alto en licitaciones desde 2018.

La parte ya adjudicada supera los 1.700 millones de euros este año. Entre ellas destaca la adjudicación de más de 200 millones de euros para la construcción y electrificación del segundo tramo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura, que comprende los 70 kilómetros de vía que unirán Talayuela con Plasencia. También destaca la adjudicación, por 86,5 millones de euros, de las obras para instalar la catenaria en toda la 'Y' vasca y la licitación, por 19 millones de euros, para la construcción del ramal guipuzcoano de la ‘Y’ vasca, ubicado en Martutene (Donostia/San Sebastián).

Durante el encuentro, el titular de Transportes incidió en la necesidad de garantizar la implicación de Portugal y Francia en el desarrollo de las conexiones transfronterizas del Corredor Atlántico con España.

Actuaciones en el puerto de A Coruña y de Vigo

Más allá del ferrocarril, también hay actuaciones relativas a puertos y aeropuertos.

En este sentido, tal y como recoge el plan Horizonte 2030, los puertos españoles del Corredor Atlántico recibirán más de 2.960 millones de euros de inversión de aquí a ese año.

Dentro de esta cuantía, destacan los 520 millones de euros que se invertirán en el puerto de Algeciras, los 362 millones de euros para actuaciones en el puerto A Coruña y los 350 millones para el puerto de Las Palmas.

En cuanto al puerto de Bilbao, la inversión ascenderá a 274 millones, que serán 255 millones en el caso del puerto de Huelva y de 235 en Santa Cruz de Tenerife. Completan estas inversiones los 193 millones de euros para actuaciones en el puerto de Vigo; los más de 150 millones en los puertos tanto de Cádiz como de Santander; los 103,2 millones para el de Sevilla y los 60,6 millones de euros que se invertirán en el puerto de Gijón.

A ello, habría que añadir las destinadas a los aeropuertos de Las Palmas, Tenerife, Sevilla, Madrid y Bilbao dentro del DORA III, cuyo presupuesto total es de 13.000 millones de euros. Con estos avances, el Corredor Atlántico sigue reforzando su papel como infraestructura estratégica para la vertebración territorial, la competitividad logística y la transición ecológica.

Parlamento

El ministro Óscar Puente ha explicado el avance del Corredor Atlántico en España a la pregunta parlamentaria de un diputado de la cámara.

En concreto, se ha referido al enorme impulso que ha recibido el Corredor desde el año 2018, punto de inflexión en las inversiones recibidas para el desarrollo de esta importante conexión ferroviaria con Europa.

“Este Gobierno está dando un importantísimo impulso al Corredor Atlántico” ha subrayado Puente, añadiendo datos al enunciado: 528 kilómetros puestos en servicio desde 2018; 63 contratos licitados en 2024 por valor de 1.230 millones, además de las cifras de este año que ya duplican todo lo del ejercicio anterior.