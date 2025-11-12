Aemet actualiza la previsión sobre la borrasca Claudia en Galicia: zonas que se verán más afectadas por la lluvia

La borrasca Claudia, la segunda con nombre de la temporada, ya ha dejado sentir sus efectos en Galicia a través de uno de sus frentes asociados, que provocó ayer martes acumulaciones de lluvia y temporal costero con fuertes vientos en amplias zonas de la región.

Sin embargo, lo peor se espera para este miércoles. Por eso, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas de nivel naranja en el litoral gallego y avisos también por lluvias. En un comunicado, el organismo estatal ha advertido sobre los efectos del frente asociado a la borrasca.

Alerta naranja en Galicia por olas de 6 metros y fuertes vientos

El mal tiempo no da tregua en Galicia. El viento, los fenómenos costeros y la lluvia seguirán siendo los grandes protagonistas de la semana. De hecho, hoy permaneceremos en alerta naranja por "precipitaciones persistentes, rachas de vientos sur muy fuertes y temporal marítimo".

Las lluvias serán persistentes en la mitad occidental de Galicia, donde pueden dar lugar a acumulados importantes e incrementar el riesgo de inundaciones fluviales y desprendimientos. Por este motivo, la Aemet ha puesto en aviso naranja al oeste y suroeste de A Coruña, con acumulados de hasta 80 mm en 12 horas.

Aunque de nivel amarillo, los avisos también afectarán a las Rías Baixas, Miño de Pontevedra e interior de Galicia. Según el último modelo de la Aemet, los acumulados podrían alcanzar los 40 mm en 12 horas y los 20 mm en 1 hora.

12/11 08:06 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, lluvias, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/yNoW5IwXiP — AEMET (@AEMET_Esp) November 12, 2025

El viento del sur también será protagonista, con rachas que pueden superar los 70-90 km/h. En estas circunstancias, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos.

El Ejecutivo regional también solicita que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

En cuanto a las temperaturas, serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto a lo esperado para este periodo, con valores que en general se mantendrán sin cambios.

De cara al jueves la situación será similar, aunque con tendencia a mejorar. La Aemet desactivará los avisos en el mar, pero mantendrá la alerta amarilla por acumulaciones de lluvia de hasta 40 mm en 12 horas en el suroeste de A Coruña, las Rías Baixas, el interior de Pontevedra y el sur de Ourense.

Más de un centenar de incidencias en Galicia

La borrasca Claudia dejó más de un centenar de incidencias en la noche entre el martes y el miércoles. Según informe el 112 de Galicia y recoge Europa Press, la mayoría de intervenciones estuvieron relacionadas con la caída de árboles, tendido eléctrico y postes, así como inundaciones en carreteras, garajes y viviendas.

Las provincias de Pontevedra y A Coruña registraron la mayor cantidad de incidencias, con 62 y 53, respectivamente. Especialmente, en las últimas horas del martes se notó una subida en las intervenciones de los equipos de emergencias de los ayuntamientos de las Rías Baixas.