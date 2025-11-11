La Xunta rechaza una posible subida de peajes de la AP-9 y defiende su eliminación

La Xunta mostró su rechazo frontal a la subida de peajes en la AP-9 que estudia Audasa, una decisión que considera contraria al sentir de la inmensa mayoría de la sociedad gallega. El Ejecutivo autonómico reiteró que su posición es clara: la alternativa no es encarecer la autopista, sino eliminar los peajes.

A preguntas de los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consello de la Xunta, el titular del ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, señaló que dispone de un estudio económico que concluye que suprimir los peajes permitiría un mayor ahorro global que continuar prorrogando concesiones.

Según esta valoración, el coste para la ciudadanía sería menor si se adoptase un modelo distinto al actual.

La Xunta lamentó que los intereses de Audasa y del Gobierno central no coincidan con lo que considera una demanda histórica de Galicia.

Aseguró que las promesas electorales no se han traducido en medidas efectivas y recordó que la AP-9 continúa acumulando incrementos anuales.

"Profunda preocupación"

Contra esta subida también se ha posicionado la Confederación Empresarial de Pontevedra (CEP), que ha mostrado su "profunda preocupación" ya que unos "incrementos abusivos" de los peajes "lastrarán la economía gallega".

Una subida que, calculan, podría ser alrededor del 4,4% en 2026, dato que suma el IPC y un 1% de canon por las obras del puente de Rande.

"La principal arteria de comunicación para los gallegos se ha encarecido en más de un 20% en los últimos cuatro años, lo que supone un sobreesfuerzo económico tanto para los viajeros que necesitan desplazarse por motivos de trabajo como para el transporte de mercancías", ha insistido la CEP en un comunicado.

Este encarecimiento impacta "directamente en los costes de transporte y logísticos" frente a otras comunidades con tarifas "mucho más reducidas o gratuitas". "La falta de acción del ejecutivo central por un rescate que se viene pidiendo desde hace años evidencia la falta de interés por impulsar la economía gallega", ha denunciado el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Por esto, Cebreiros ha urgido la revisión del modelo concesional de la AP-9 para reducir sus peajes y la implantación de bonificaciones "permanentes y generalizadas" para el transporte de mercancías y usuarios frecuentes hasta que no se alcance una solución definitiva.

Audasa

Mientras, la concesionaria de la AP-9, Audasa, apunta que de momento se desconoce cuál será la subida exacta de los peajes e inciden en que no solo depende de la inflación y del canon.

Según fuentes de la concesionaria recogidas por Europa Press, será el Ejecutivo central el que marque la subida que pagarán los usuarios, como pasó en ocasiones anteriores cuando el IPC estaba muy por encima de la media habitual, que el Gobierno estableció un incremento menor, según recuerdan.