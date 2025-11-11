La Xunta de Galicia critica como error "inadmisible" los nuevos fallos de las pulseras antimaltrato

El sistema de las pulseras para maltratadores ha sufrido de nuevo una incidencia. Conocido como sistema Cometa, este seguimiento telemático de las órdenes de alejamiento ha vuelto a tener fallos en su funcionamiento, poco más de un mes después de unas incidencias registradas a finales de septiembre.

Ante estos nuevos fallos, el Ministerio de Igualdad ha activado el protocolo de protección de las víctimas. Según informa Europa Press, el departamento de Ana Redondo ha explicado que este protocolo se activó de manera "inmediata" y que se ha avisado "tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas".

Asimismo, durante la incidencia "se han mantenido operativos en todo momento los servicios de emergencia, el denominado "botón del pánico", los de recepción y emisión de llamadas y las alertas por proximidad autónomas por Bluetooth".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con la UTE Vodafone-Securitas responsable del servicio, "personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia".

El origen del problema, según indican desde Igualdad, habría estado en un enrutador que distribuye a plataformas los mensajes según el tipo de alerta.

"Aproximadamente un 10% de estos mensajes están generando incidencias recurrentes que provocan una sobrecarga del sistema que, no obstante, ya está en proceso de recuperar la normalidad", explicaron al respecto. La ministra ha recordado que el sistema de protección va "más allá" de los dispositivos telemáticos y ha añadido que este incluye "una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica".

El sistema se estabilizó a las 18:00 horas e Igualdad no descarta llevar a cabo una investigación para esclarecer sus causas.

Redondo ha pedido tener en cuenta que los protocolos "han funcionado" y ha admitido que es "posible" que el sistema tecnológicamente "pueda fallar" pero ha añadido que "lo que no fallan son los protocolos". "Todo el sistema Cometa ha funcionado correctamente en cuanto que los protocolos se han puesto en marcha", ha concluido.

La Xunta trabaja para conocer el alcance de los fallos en Galicia

En los dispositivos de las víctimas que residen en Galicia apareció durante la incidencia un mensaje de alerta con la indicación de "comunicación no disponible".

En la comunidad se desconoce por el momento el alcance de personas afectadas por esta incidencia. La Xunta de Galicia, a preguntas de este medio, explica que está intentando conocer el dato para "poder ofrecer a todas as vítimas afectadas calquera apoio ou axuda que poidan precisar nestes momentos tan complicados" ante lo que critican como "un novo erro inadmisible do Goberno central".

"Estamos ante unha mostra máis da irresponsabilidade do Executivo central na protección das mulleres vítimas de violencia de xénero", critican desde la consellería de Igualdade.

El departamento de Fabiola García recuerda que la Xunta ya ha demandado al Gobierno central información sobre estas incidencias y cómo fueron subsanadas, "pero ata o de agora non se recibiu ningún tipo de resposta por parte do Ministerio de Igualdade".

En este contexto, la Xunta recalca que lleva tiempo denunciando "a pasividade do Goberno central ante as reiteradas demandas para mellorar o sistema Viogen e reforzar a presencia policial".