La Xunta detecta en Galicia un nuevo caso de gripe aviar en una gaviota

La Consellería do Medio Rural acaba de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de un ejemplar de ave silvestre afectado por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid).

Se trata de una gaviota patiamarilla encontrada en el municipio de A Coruña, que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros (A Coruña). El ave fue muestreada para proceder a su análisis de laboratorio, eliminándose el cadáver conforme a la normativa vigente. Este es el décimo caso en aves silvestres confirmado en nuestra comunidad en este año 2025, pero cabe recordar que, por el momento, no se ha registrado ninguno en aves de corral en Galicia.

Medidas de prevención

Actualmente en Galicia hay medidas de prevención adoptadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en coordinación con las comunidades autónomas, ante el incremento de la influenza aviar en otras zonas de España y como refuerzo, por tanto, para proteger las explotaciones avícolas gallegas.

Estas normas entraron en vigor ayer, 10 de noviembre, en los territorios denominados Zonas de Especial Riesgo (ZER) y Zonas de Especial Vigilancia (ZEV) de Galicia, definidas en la Orden APA/2442/2006, de 27 de julio, publicada por el Ministerio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la influenza aviar. Estas medidas ya estaban vigentes en los 11 municipios ZER y se refuerzan ahora para las ZEV.

Las ZER están formadas por A Illa de Arousa, Cambados, O Grove, Meaño, Ribadumia, Sanxenxo y Vilanova de Arousa, en la provincia de Pontevedra; Xove, en la de Lugo; y Cerceda, Ordes y Tordoia, en la de A Coruña. Son ZEV los municipios de Cariño, Dumbría, Mazaricos, Ortigueira, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Vimianzo y Zas, en la provincia de A Coruña; Ribadeo y Trabada, en Lugo; Porqueira, Rairiz de Veiga, Sandiás, Vilar de Santos y Xinzo de Limia, en Ourense; y A Guarda, Marín, Meis, Moaña, Poio, Pontevedra, Redondela, O Rosal, Soutomaior, Tomiño, Tui, Vilaboa y Vilagarcía de Arousa, en Pontevedra.

Por tanto, en estos territorios queda prohibida la cría de aves de corral al aire libre, aunque cuando esto no sea posible en determinadas circunstancias, estará permitido siempre que existan medidas de bioseguridad que garanticen la ausencia de contacto, directo o indirecto a través del agua o del alimento, de las aves de corral con aves silvestres. También se prohíbe la cría conjunta de patos y gansos con otras especies de aves de corral, así como el empleo de aves de los órdenes 'Anseriformes' y 'Charadriiformes' como reclamos en las actividades cinegéticas.

Otra de las medidas es la prohibición de suministrar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en el caso de que haya sido tratada con métodos que garanticen la inactivación del virus de la influenza aviar. Además, los depósitos de agua situados en el exterior que sean necesarios por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral deben estar suficientemente protegidos frente a las aves silvestres.

Por último, queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales como mercados y ferias ganaderas, muestras, exhibiciones o celebraciones culturales, así como cualquier otra concentración de aves de corral o aves cautivas. Como excepción, determinadas concentraciones de aves podrán ser autorizadas por la autoridad competente tras una evaluación individual de riesgo.

Medidas de bioseguridad

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, desde la Consellería do Medio Rural se vuelve a insistir en la importancia de reforzar las medidas de bioseguridad de las explotaciones avícolas gallegas, tanto industriales como familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de las aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato a los Servicios Veterinarios Oficiales cualquier sospecha de la enfermedad. En el caso de las aves silvestres, esta comunicación puede realizarse a través del teléfono de atención ciudadana 012.

Cabe recordar que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un escaso carácter zoonósico, aunque, por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves encontradas enfermas o muertas y comunicar el hecho a los servicios veterinarios oficiales de la Consellería do Medio Rural o de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.