Suspendida para este martes la actividad deportiva de Xogade y en el mar en A Coruña y Pontevedra

Archivo - Olas durante el frente meteorológico, a 23 de febrero de 2024, en A Coruña, Galicia (España) M. Dylan - Europa Press

La Xunta de Galicia ha activado la alerta naranja para este martes por temporal costero en el litoral de A Coruña y de Pontevedra. Con este aviso, queda suspendida la actividad deportiva del programa Xogade así como las actividades federadas en mar.

Los municipios afectados, así como las deputaciones, los servicios provinciales y Protección Civil ya están avisados. La suspensión de las actividades deportivas es efectiva desde las 09:00 horas de este martes hasta las 09:00 horas del miércoles 12 de noviembre.

Según la Aemet, durante la jornada del martes estará activo un fenómeno meteorológico adverso en el noroeste, oeste y suroeste de la costa coruñesa, las Rías Baixas y el Miño en el litoral de Pontevedra. También se espera viento del sur al suroeste con fuerza 8 y mar combinado de oeste o suroeste con olas que podrán alcanzar los seis metros.

Dentro de las recomendaciones, la Xunta recuerda la importancia de no acercarse a diques, rompientes y paseos marítimos y extremar las precauciones en caso de realizar una actividad en mar.

Activado el plan ante riesgo de inundaciones por las próximas lluvias en Galicia

Paralelamente, la Xunta, a través de la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha activado también el plan especial para el riesgo de inundaciones en Galicia (Inungal) en fase de preemergencia por las lluvias que se prevén en la Comunidad.

El nivel de precipitaciones previsto en 12 horas será de nivel amarillo, afectando principalmente a las provincias de A Coruña y Pontevedra.

Ante esta situación, el 112 Galicia recuerda que se deben adoptar las medidas preventivas necesarias y alertar o movilizar los medios y recursos disponibles.