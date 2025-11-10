El PP de Galicia acusa al BNG de "pagar salarios para fomentar manifestaciones y alboroto"

Imagen de Paula Prado en la rueda de prensa. PP de Galicia.

El Partido Popular de Galicia aseguró este lunes que el BNG ha intensificado "su dinámica de confrontación" tras conocerse que la CIG, el sindicato vinculado al nacionalismo, activó por primera vez su caja de resistencia durante la huelga en el sector educativo.

La secretaria general del PP en Galicia, Paula Prado, afirmó que esta decisión supone "pagar salarios para que haya más manifestaciones y más alboroto".

En declaraciones remitidas a los medios, Prado sostuvo que el Bloque "está tan desesperado por generar malestar en Galicia” que ha optado por ofrecer “un salario por ir a la huelga".

Según la dirigente popular, esta actuación supone un salto cualitativo respecto a lo que define como la "estrategia tradicional del BNG: manifestación y ruido".

La número dos del PP gallego aseguró además que la formación nacionalista mantiene una actitud de "negación permanente", centrada en "decir que todo va mal, crear crispación y transmitir la idea de que nada funciona".

En cambio, defendió que el Partido Popular cuenta con "unos presupuestos orientados al bienestar de los gallegos y las gallegas", frente a lo que considera "los ‘presupuestos’ del independentismo gallego, que solo van para pancartas y algarada".

Prado concluyó que su partido seguirá trabajando para "priorizar la estabilidad y el interés común", frente a lo que interpreta como una “deriva hacia el conflicto” por parte del BNG.