Galicia estará bajo alerta amarilla y naranja la próxima semana por lluvia y viento

Galicia arrancará la segunda semana de noviembre bajo avisos por temporal y alertas de viento y lluvia. Las primeras advertencias son de esta misma tarde de domingo, con el oeste y el noroeste de A Coruña en alerta amarilla por fenómenos costeros.

Pese a un ligero ascenso de las temperaturas mínimas en el sureste de la comunidad, a partir del lunes el paso de un frente atlántico dejará cielos cubiertos con precipitaciones en todo el territorio gallego, además de brumas matinales en el oeste de Galicia.

Así, de acuerdo con la predicción de la Aemet, este lunes se mantendrá un aviso amarillo en el litoral coruñés por fenómenos costeros. El martes la situación irá a peor, con el aviso amarillo extendiéndose al interior de la comunidad y afectando a todas las provincias, pero especialmente a A Coruña y a Lugo por rachas de viento procedentes del sur que podrán alcanzar los 80 kilómetros por hora, fuertes precipitaciones y olas de entre 4 y 5 metros.

El aviso se incrementa a naranja en el oeste de A Coruña, entre Camariñas y Muros, con riesgo por vientos de fuerza 8 y mar combinado con olas de hasta 6 metros.

Los referidos al oleaje ya llevan activos desde, al menos, el pasado sábado, con todo el litoral atlántico bajo alerta amarilla por olas que pueden llegar a los cinco metros. En A Coruña, lamentablemente, este mismo sábado un pescador fallecía en O Portiño tras ser arrastrado por una ola.