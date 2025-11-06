La Policía Nacional lanza en Galicia una campaña contra el acoso escolar: "No te lo guardes"

La Policía Nacional ha lanzado en Galicia una nueva iniciativa para sensibilizar sobre la importancia de denunciar el acoso escolar. La iniciativa está dirigida tanto a las propias víctimas del bullying como a todos aquellos que puedan haber sido testigos de este tipo de hechos.

Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar que se celebra en el día de hoy, la Policía Nacional ha comenzado a difundir diferentes vídeos en sus perfiles oficiales de redes sociales.

La campaña gira alrededor del lema "No te lo guardes", que pretende concienciar a los ciudadanos del efecto negativo que tiene guardarse, por cualquier motivo, como un secreto el hecho de ser víctima o testigo de bullying en vez de denunciar.

🚩Con motivo del #DíaInternacionalContralaViolenciayelAcosoEscolar @policia pone en marcha una campaña contra el #AcosoEscolar con el lema #NoTeLoGuardes



🎯Objetivo: concienciar de la importancia de denunciar, tanto por parte de las víctimas como de los testigos#StopBullying pic.twitter.com/ESZrItn4zi — Policía Nacional (@policia) November 6, 2025

"No siempre los golpes dejan marcas pero el silencio sí", señala una agente de la Policía Nacional en el primer vídeo, en el que otro policía invita a denunciar los casos de acoso escolar.

Sintomatologías más frecuentes

El Colegio de la Psicología de Madrid destaca las señales o sintomatologías más frecuentes que pueden advertir cuando un niño o niña sufre acoso escolar. Son las siguientes:

Estado de ánimo decaído

Desinterés por actividades que antes desarrollaba

Trastornos psicosomáticos como dolor de cabeza o estómago que hacen que no quiera ir al centro educativo

Síntomas de ansiedad, como la falta de sueño o la pérdida de apetito

La Policía Nacional, desde la implantación del Plan Director, tanto la Unidad Central como las Delegaciones Territoriales de Participación Ciudadana, han impartido un total de 62.359 actividades formativas e informativas sobre el acoso escolar y el ciberacoso. Estas se han potenciado a lo largo de los últimos años: durante 2024, celebró un total de 6.377 actividades, dirigidas a alumnos, equipos docentes, directivos y AMPAS.

Dentro de la capacitación a la comunidad educativa en los riesgos de Internet, estas conductas son abarcadas de forma integral. Afectan más gravemente al bienestar de los jóvenes y no sólo se limitan al ámbito escolar, sino que, a través de los dispositivos digitales, pueden perdurar durante las 24 horas de los 365 días del año.