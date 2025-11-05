El temporal deja casi 200 incidencias en Galicia, en una jornada con fuertes vientos y lluvias

El temporal ha dejado casi 200 incidencias entre las 00:00 horas y las 18:00 horas de este miércoles en Galicia, en una jornada en la que se han registrado vientos de más de 150 kilómetros por hora y fuertes lluvias.

En concreto, entre este periodo de tiempo que recoge Europa Press, el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias ha contabilizado 199 incidencias relacionadas con los episodios meteorológicos adversos que afectan a la comunidad.

Las tipologías más repetidas han sido las relacionadas con la presencia de obstáculos en las carreteras: árboles o ramas (110), cables (21), tierra o piedras (11) o bolsas de agua (7).

En cuanto a las provincias, las más afectadas han sido A Coruña (74) y Pontevedra (55), seguidas de Lugo (34) y Ourense (32).

Incidencias destacadas

En las últimas horas, el 112 ha destacado un aviso recibido por parte de los servicios de mantenimiento de la carretera desde el kilómetro 2 de la PO-11, a la altura de Lourizán (Pontevedra).

En concreto, sobre las 14:15 horas, se informó de que estaba entrando agua en la carretera, lo que obligó a cortar uno de los carriles de circulación.

Poco después la Guardia Civil de Tráfico informó de que la carretera estaba cortada en ambos sentidos hasta que pasase la marea viva.