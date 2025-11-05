Los X Premios Paraugas reunirán a un jurado de referencia en la comunicación y el marketing gallego

El Clúster da Comunicación de Galicia ha anunciado el jurado que valorará las candidaturas finalistas de los X Premios Paraugas, que se entregarán el 21 de noviembre en el Teatro Jofre de Ferrol. La celebración de este décimo aniversario consolida los premios como el principal punto de encuentro del sector gallego de la comunicación, el marketing, el diseño, la impresión, los eventos y la creatividad, un espacio que reconoce el talento y la capacidad de innovación de las empresas y profesionales de la comunidad.

El certamen presenta en esta edición especial un formato renovado, con una estructura de categorías más sencilla y transversal que refleja el nuevo contexto de la industria y el equilibrio entre disciplinas. Así, se entregarán diez galardones y cinco premios especiales, además de los dos Premios Honoríficos, entre los que destacan el Premio Paraugas de Ouro, el Premio Galicia Calidade, el Premio al Anunciante del Año, el Premio Novos Talentos y el Premio del Público, decidido mediante votación ciudadana.

El jurado de la X edición estará presidido por Paz Comesaña, directora de Marketing de Bankinter, y contará con Chechu Pérez, profesor de la Universidad de Vigo, como secretario.

Completan el equipo evaluador Enrique Anta, director comercial de Impresionanta; Teresa Fandiño, directora y copropietaria de Nova de Congresos; Gonzalo Sanmartín, director técnico de LAU Creaciones; Brígida Nieto, directora de Marketing y Comunicación en Distribuciones Froiz; Pablo Grandío, director de Quincemil y Treintayseis; Marcos Escudeiro, director de Marketing en FINSA; Sabela Cidrás, directora estratégica en El Nogal; María Lozano, asesora de publicidad en la Secretaría Xeral de Medios de la Xunta de Galicia; Virgilio Costas, socio director de Táctica Estrategia Comunicación; Carla Varela, directora creativa en Brava; Chuwi García, director de arte creativo e ilustrador independiente; y Andrea Espiña, directora creativa y cofundadora de la agencia LaChary.

Premios Honoríficos

Los X Premios Paraugas también reconocerán dos trayectorias de referencia con la concesión de los Premios Honoríficos. El Premio Honorífico de Comunicación se concede a Santiago Rey Fernández-Latorre, histórico editor y presidente de La Voz de Galicia, por su contribución decisiva al periodismo gallego y a la modernización del sector.

Marisa Guitián Martínez, fundadora y directora de la agencia Idea Creatividad y Comunicación, recibe el Premio Honorífico de Creatividad por su trayectoria pionera y por la creación de un modelo empresarial que marcó un hito en la publicidad gallega.