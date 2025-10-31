La Xunta afirma que son las ciudades gallegas las que deben decidir el funcionamiento de los VTC

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha manifestado que la Xunta respetará la decisión que adopten los ayuntamientos sobre el funcionamiento de las VTC en sus ciudades, a preguntas de los periodistas, en una visita al Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña que recoge Europa Press.

Al ser cuestionado por el encuentro convocado por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con las ciudades de A Coruña, Vigo y Santiago de Compostela, ha señalado que son los respectivos consistorios los que tienen que decidir si les "autorizan" a hacer transportes urbanos.

"Lo respetaremos", ha dicho en caso de que adopten esta decisión. Además, ha añadido que son los ayuntamientos los que tienen "la competencia de sanción para casos en los que se haga un uso indebido de la licencia", ha añadido en relación al permiso que sí tienen para el transporte de viajeros entre distintos núcleos de población, pero no en el tramo urbano.

Sobre esta cuestión, ha dicho que no solo es la Policía Local la que controla esto sino también inspectores de la Xunta que, en su caso, ha precisado, hacen la inspección "y el acta es remitida al ayuntamiento para que haga la sanción". "Si quieren avanzar en la legislación ningún problema", ha añadido sobre lo que decidan los consistorios.

En otro orden de cosas, cuestionado por la solicitud de la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, de crear un consorcio metropolitano, ha manifestado que la Xunta está dispuesta a "estudiar cualquier situación", pero ha apelado a la regidora a ponerse de acuerdo con el alcalde de Culleredo sobre el funcionamiento de los taxis en el aeropuerto de Alvedro.

Estas manifestaciones las ha hecho en una visita al Banco de Alimentos de la provincia de A Coruña donde ha ensalzado el trabajo que realizan sus voluntarios y voluntarias y ha apelado también a colaborar con ellos, especialmente en campañas como la que promueven ahora en la Gran Recogida.

Por su parte, desde el Banco de Alimentos se ha destacado la oferta del Parlamento gallego, han expuesto sus responsables, de hacer una donación de en torno a 70.000 euros en productos alimenticios.