Kerry Kennedy visitará Galicia por primera vez invitada por Afundación y la UIE

Kerry Kennedy, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights e hija del histórico senador estadounidense, realizará su primera visita institucional a Galicia los días 3 y 4 de noviembre, invitada por Afundación y la Universidad Intercontinental de la Empresa (UIE).

Su estancia forma parte del acuerdo de colaboración entre ambas instituciones y la fundación que dirige, con el objetivo de promover los derechos humanos, la tolerancia y los valores democráticos entre jóvenes y estudiantes.

Durante su visita, Kennedy será investida profesora honoris causa por la Facultad de Administración de Empresas y Derecho de la UIE, en una ceremonia solemne que tendrá lugar el lunes 3 de noviembre a las 18.00 horas en el Auditorio Abanca de Santiago de Compostela.

La presidenta de la fundación pronunciará una conferencia magistral y recibirá el diploma y la medalla académica de manos del rector Miguel Ángel Escotet, quien realizará la laudatio titulada "Kerry Kennedy: la fuerza de la palabra, la compasión y la ley".

La agenda institucional comenzará esa misma mañana en la Sede Institucional de la UIE, donde Kerry Kennedy firmará en el libro de honor de la universidad y ofrecerá una rueda de prensa junto a María Díaz de la Cebosa, presidenta de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España, y Miguel Ángel Escotet, rector de la UIE y presidente de Afundación.

Por la tarde, la activista se reunirá con estudiantes de la UIE para fomentar el diálogo directo con una de las voces internacionales más destacadas en la defensa de los derechos civiles.

El martes 4 de noviembre, Kennedy mantendrá un encuentro con alumnos del IES Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, y ya por la tarde viajará a A Coruña, donde visitará la sede de Afundación y la exposición "Compromiso con el arte", además de reunirse con una delegación de Special Olympics Galicia.

María Díaz de la Cebosa subrayó que "la visita de Kerry Kennedy a Galicia es un paso decisivo para consolidar la colaboración entre nuestra fundación y las instituciones educativas gallegas comprometidas con los derechos humanos y la justicia global", mientras que Miguel Ángel Escotet destacó el honor que supone distinguir a Kennedy y reforzar el trabajo educativo en valores, un ámbito en el que Afundación es un referente.