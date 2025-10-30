El Parlamento de Galicia pide al Gobierno que actualice la Ley de Régimen Fiscal de las cooperativas

El Parlamento de Galicia ha aprobado este jueves en la Comisión 5ª de Sanidade la proposición no de ley del Grupo Popular a través de la que se solicita al Gobierno de España que actualice la Ley de régimen fiscal de las cooperativas.

Tal y como ha defendido la portavoz popular de Emprego, Noelia Pérez, se trata de una norma aprobada en 1990 y que se encuentra "totalmente desfasada" después de 35 años, porque el sector no es el mismo, ni la estructura empresarial, ni el mercado, ni los retos tecnológicos son los mismos".

En esta línea, ha asegurado que "conservar un marco fiscal tan desfasado genera inseguridad, limita la capacidad de inversión y dificulta el crecimiento de las cooperativas".

Asimismo, ha remarcado además que se trata de una demanda realizada desde la propia Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que pide reconocer la figura del socio colaborador, para fortalecer el capital propio; flexibilizar límites de contratación, porque la realidad productiva de 2025 no es la de 1990; y tratar el fondo de educación y promoción como una inversión social.

"El cooperativismo es una parte fundamental de la economía social de Galicia porque tenemos más de 2.000 cooperativas activas, con una facturación anual superior a los 3.500 millones de euros y que sostienen miles de empleos estables", ha recordado, señalando que se trata de un sector "estratégico", que combina actividad económica con compromiso territorial, cohesión social e innovación organizativa, y para la que la Xunta destinará el próximo año más de 56 millones de euros.

Por este motivo, ha indicado, la Xunta lleva tiempo trabajando en una nueva Ley de cooperativas de Galicia para "adaptar la legislación a las nuevas realidades, favorecer la creación de nuevas entidades y reforzar el tejido existente".

"El objetivo es dotar a las cooperativas de una regulación más flexible, adaptar su estructura jurídica al derecho societario, dotarlas de las herramientas y métodos organizativos necesarios para mejorar su gestión diaria y avanzar en la modernización del registro de cooperativas, introduciendo la digitalización y la tramitación electrónica", ha concretado.

Demanda de un protocolo para personas con discapacidad visual

También, el Parlamento de Galicia ha aprobado otra proposición no de ley que pide a la Xunta de Galicia que elabore, junto a la ONCE, un protocolo de acompañamiento de personas con discapacidad visual en centros sanitarios.

La portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, Elena Espinosa, presentó hoy una enmienda a la proposición presentada por el grupo popular, que decidió incorporarla. La portavoz popular de Política Social, Raquel Arias, ha defendido que "la inclusión real significa que todas las personas, independientemente de sus condiciones físicas, mentales o sensoriales, puedan participar plenamente en la sociedad".

Por ello, ha apuntado, situaciones tan habituales como acudir a un centro de salud, clínica o hospital, solicitar una cita o estar pendiente del turno de llamada a una consulta "pueden verse condicionadas por la discapacidad visual, al tiempo que las posibilidades de desorientación dentro del centro sanitario son especialmente elevadas en personas con discapacidad visual, por lo que parece oportuno generar un ambiente donde se garantice autonomía de la persona y el apoyo necesario para su plena inclusión".

También ha animado a llevar a cabo una formación específica para los profesionales sanitarios sobre las técnicas de acompañamiento a personas con discapacidad visual, que puede hacerse de la mano y en colaboración con las propias organizaciones que agrupan a personas ciegas o con discapacidad visual.

Por su parte, la portavoz de Sanidad del Grupo Socialista, ha sugerido incorporar a la ONCE, "siguiendo el ejemplo de los protocolos de acompañamiento elaborados en otras comunidades autónomas, la mayor parte de ellos firmados precisamente con la ONCE, que cuenta con más de 80 años de experiencia en el proceso de inclusión de las personas con discapacidad visual".

Ha pedido además que el protocolo sea "pronto" una realidad "para que todas las personas puedan moverse con autonomía y seguridad por los espacios sanitarios, y contar con el apoyo necesario para una experiencia sanitaria digna, accesible y humana".