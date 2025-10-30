Confirmado por la Xunta de Galicia: esta es la lista completa de festivos locales para el año 2026
El Diario Oficial de Galicia ha publicado este jueves los festivos locales de los ayuntamientos gallegos para el año 2026
Ya acercándonos a la recta final del año, el Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado este jueves la resolución que da publicidad a los festivos locales para el año 2026 en la Comunidad inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables.
La normativa estatal, fijada por el Real Decreto 2001/1983, establece las 14 fiestas anuales de ámbito nacional no recuperables, remuneradas y de carácter obligatorio. De estos 14 festivos, dos son elegidos por cada ayuntamiento y vienen especificados en la resolución.
Festivos locales en Galicia en 2026
En lo que respecta a las grandes ciudades gallegas, los festivos locales marcados en A Coruña son el martes 17 de febrero (Carnaval) y el miércoles 7 de octubre (Fiesta del Rosario); en Santiago de Compostela, el martes 17 de febrero (Carnaval) y el jueves 14 de mayo (Día de la Ascensión).
En el caso de Ferrol, los festivos elegidos son el miércoles 7 de enero (San Xiao) y el lunes 6 de abril (Nuestra Señora de Chamorro); en Lugo, el martes 17 de febrero (Carnaval) y el lunes 5 de octubre (San Froilán); y en Ourense, también el martes 17 de febrero (Carnaval) y el miércoles 11 de noviembre (San Martiño).
En relación con la ciudad de Pontevedra, las fechas de fiestas laborales serán el miércoles 18 de febrero (Miércoles de Ceniza) y el sábado 11 de julio (San Benito). Por su parte, Vigo tendrá como festivo local el sábado 28 de marzo (Festa da Reconquista) y el lunes 17 de agosto, informa Europa Press.
Los festivos de todas las localidades gallegas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2025/20251030/AnuncioG0...
Resto de festivos en Galicia en 2026
El Boletín Oficial del Estado (BOE) también ha publicado esta semana los nueve festivos nacionales que se podrán disfrutar en Galicia en 2026.
En concreto, será fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).
También será jornada no laborable el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen María), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
A estos se deben sumar los días festivos propios, que serán el jueves 19 de marzo (San José), el miércoles 24 de junio (San Juan) y el sábado 25 de julio (Día Nacional de Galicia). Además, se mantendrá como festivo el Jueves Santo (2 de abril), una celebración de carácter nacional que Galicia conserva tradicionalmente.
Por lo tanto, el calendario laboral para Galicia en 2026 será el siguiente:
- Año Nuevo: Jueves, 1 de enero
- Día de Reyes: Martes, 6 de enero
- Jueves Santo: Jueves, 2 de abril
- Viernes Santo: Viernes, 3 de abril
- San José: Jueves, 19 de marzo
- Fiesta del Trabajo: Viernes, 1 de mayo
- Día de San Juan: Miércoles, 24 de junio
- Día Nacional de Galicia: Sábado, 25 de julio
- Asunción de la Virgen María: Sábado, 15 de agosto
- Fiesta Nacional de España: Lunes, 12 de octubre
- Día de la Inmaculada Concepción: Martes, 8 de diciembre
- Navidad: Viernes, 25 de diciembre
Del mismo modo, la lista de puentes o posibles puentes es la siguiente:
- Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves
- Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos
- Posible puente por el Día del Padre: el 19 de marzo cae en jueves
- Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes
- Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre cae en lunes
- Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes