BNG denuncia precios "abusivos" en los billetes de tren a Galicia para Navidad

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha denunciado los precios "abusivos" de los billetes de tren a Galicia para Navidad y ha reclamado igualdad de trato con otras comunidades autónomas.

La formación nacionalista reclama así al Gobierno central y a la dirección de Renfe que adopten medidas urgentes para corregir los precios para el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo navideño.

Denuncia que las tarifas parten de cifras "escandalosas", entre 80 y 111 euros por trayecto, "lo que dificulta viajar en tren a Galicia en estas fechas para la mayoría social". "Y hay que recordar que estamos hablando de un servicio que cogen muchos emigrantes gallegos para volver a sus casas familiares por Navidad", ha apuntado.

Según los datos recogidos por el BNG, los billetes para viajar entre Madrid y ciudades gallegas durante los días previos a Nochebuena presentan cifras que "no tienen justificación posible": hasta Ourense, entre 84 y 95 euros; hasta Santiago, entre 89 y 105 euros; hasta A Coruña, entre 89 y 111 euros; hasta Lugo, entre 80 y 91 euros; y hasta Vigo o Pontevedra, entre 89 y 101 euros.

"Resulta inaceptable que Renfe fije como punto de partida tarifas tan elevadas, mientras en trayectos semejantes en otros territorios, como el Madrid-Gijón, se pueden encontrar billetes desde 28,40 euros" afirma Rego. "No estamos hablando de servicios diferentes, sino de los mismos AVE, Alvia y Avlo que operan en otros territorios, pero con un trato muy distinto cuando se trata de Galicia", insiste.

El diputado nacionalista asegura que Renfe convierte el tren gallego "en un negocio", "ignorando que Galicia aún carece de servicios de cercanías y soporta tarifas —incluso las bonificadas— en los trenes de Media Distancia y AVANT hasta diez veces superiores a las de otros territorios".