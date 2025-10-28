Ahora ya es oficial: este es el calendario laboral de Galicia 2026 con todos los festivos y puentes
Estos días festivos caen estratégicamente, lo que permitirá disfrutar de varios puentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes, 28 de octubre, la resolución de la Dirección General de Trabajo que establece el calendario laboral de 2026. Con esto, ya se conocen todos los festivos que habrá en Galicia en 2026.
El calendario laboral de 2026 contempla un total de 14 festivos en Galicia, de los cuales 9 se celebrarán de forma conjunta en España. La buena noticia es que estos días festivos caen estratégicamente, lo que permitirá disfrutar de varios puentes.
Calendario laboral para Galicia en 2026
Ahora ya es oficial: el BOE ha publicado los nueve festivos nacionales que se podrán disfrutar en Galicia en 2026. En concreto, serán fiesta en toda España el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el viernes 3 de abril (Viernes Santo) y el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo).
También será jornada no laborable el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen María), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el domingo 1 de noviembre (Fiesta de Todos los Santos), el martes 8 de diciembre (Día de la Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
Al caer estratégicamente algunos festivos, los trabajadores podrán disfrutar de al menos cuatro fines de semana largos en Galicia: el viernes 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España) y el viernes 25 de diciembre (Navidad).
Asimismo, el 2026 contará con un total de 14 días festivos, de los que dos serán locales, fijados por cada ayuntamiento. Las doce festividades restantes son de ámbito nacional y autonómico, que suman nueve días que se celebran en todo el país.
En Galicia, los festivos propios serán San Xosé (19 de marzo), San Xoán (24 de junio) y el Día Nacional de Galicia (25 de julio). Además, se mantendrá como festivo el Jueves Santo (2 de abril), una celebración de carácter nacional que Galicia conserva tradicionalmente.
Festivos y puentes en 2026 en Galicia
Por lo tanto, el calendario laboral para Galicia en 2026 será el siguiente:
- Año Nuevo: Jueves, 1 de enero
- Día de Reyes: Martes, 6 de enero
- Jueves Santo: Jueves, 2 de abril
- Viernes Santo: Viernes, 3 de abril
- San José: Jueves, 19 de marzo
- Fiesta del Trabajo: Viernes, 1 de mayo
- Día de San Juan: Miércoles, 24 de junio
- Día Nacional de Galicia: Sábado, 25 de julio
- Asunción de la Virgen María: Sábado, 15 de agosto
- Fiesta Nacional de España: Lunes, 12 de octubre
- Día de la Inmaculada Concepción: Martes, 8 de diciembre
- Navidad: Viernes, 25 de diciembre
Del mismo modo, la lista de puentes o posibles puentes es la siguiente:
- Posible puente por Año Nuevo: el 1 de enero cae en jueves
- Macropuente en Semana Santa: el jueves 2 de abril y el viernes 3 de abril son festivos
- Posible puente por el Día del Padre: el 19 de enero cae en jueves
- Puente por la Fiesta del Trabajo: el 1 de mayo cae en viernes
- Puente por la Fiesta Nacional de España: el 12 de octubre car en lunes
- Puente por Navidad: el 25 de diciembre cae en viernes