La Xunta reclama al Gobierno "planificación" en la acogida de migrantes en Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, en rueda de prensa tras el Consello da Xunta. Xunta de Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha calificado como "una improvisación" la propuesta de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de limitar a través de un real decreto los centros de acogida de menores a entre 10 y 15 personas.

Tras el anuncio de la ministra este domingo en la Cadena Ser, Rueda, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta, ha señalado que "mejor no tomarse en serio las declaraciones de una ministra" que, a su juicio, "hasta ahora lo que ha hecho es improvisar absolutamente, no dar información y llevar todo a hechos consumados".

El presidente gallego ha insistido en que la Xunta lleva "meses" solicitando una planificación en el traslado de menores, "sin negarse en ningún momento" a acogerlos, pero subrayando que para hacerlo correctamente se necesita"planificación", así como presupuesto.

Rueda ha criticado que los envíos comenzaron "prácticamente sin previo aviso" y ahora se planteen condiciones "que ni ellos cumplen". En este sentido, ha advertido que aplicar los criterios propuestos por la ministra implicaría “tener que cerrar muchos de los centros que actualmente funcionan de manera adecuada en Galicia y que superan esas cifras”.

Asimismo, el presidente ha defendido que "lo importante es atender bien a los menores, con independencia del tamaño del centro", y ha insistido en que Galicia "va a hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con su obligación", adoptando las determinaciones necesarias para garantizar la correcta acogida.

"Son improvisaciones y así nos va. Esto se tendría que haber hecho de otra manera", ha concluido Rueda, reiterando la necesidad de coordinación, planificación y recursos para gestionar la llegada de menores migrantes de forma eficaz.