Rueda critica la "gran tomadura del pelo" del PSOE y el Gobierno con el traspaso de la AP‑9 en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha cargado con dureza contra el PSOE y el Gobierno central por lo que considera una "gran tomadura de pelo" respecto al traspaso de la Sus críticas se producen después de que los socialistas presentaran enmiendas a la proposición de ley orgánica de transferencia en el Congreso, un proceso que contó, según Rueda, con "el aplauso" del PSdeG, "algo que no sorprende".

Tras el Consello de la Xunta, y respondiendo a las preguntas de los periodistas, Rueda reprochó al PSOE que, pese a los compromisos anunciados, "a la hora de la verdad, todo termina en negativa". En sus declaraciones, el presidente gallego acusó al Gobierno y a sus socios de : "Al menos dejan de intentar engañar a la ciudadanía y muestran lo que ya sospechábamos", aseguró.

Además, Rueda criticó la postura del , al que definió como un "aplaudidor de todo lo que haga el Gobierno central", y señaló la situación del BNG como un "pésimo lugar": "Al final, vemos que también les tomaron el pelo como suele ocurrir", añadió.

Con estas afirmaciones, Rueda pone de manifiesto su, un proyecto que Galicia considera fundamental para la gestión de la autopista y la mejora de la movilidad en la comunidad.