Descienden en Galicia las demandas de ruptura matrimonial en el segundo trimestre de 2025

En el segundo trimestre de 2025, Galicia registró 1.154 demandas de ruptura matrimonial, separaciones, divorcios y nulidades, un 18,7 % menos que en el mismo período del año pasado, cuando se contabilizaron 1.419, según los datos publicados hoy por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.

A nivel estatal, el descenso fue del 16,7%. Por cada 100.000 habitantes, Galicia registró 42,6 demandas, por debajo de la media estatal de 43,9.

El informe refleja que todos los tipos de demandas disminuyeron, salvo las separaciones consensuadas, que aumentaron un 21,1%, pasando de 19 a 23 casos.

Las separaciones no consensuadas fueron 11, un 15,4% menos que en 2024. En cuanto a los divorcios, los consensuados descendieron un 5,6 %, de 809 a 764, mientras que los no consensuados sufrieron una caída del 38,4 %, con 356 casos.

Durante este período, no se registró ninguna nulidad matrimonial en Galicia. En lo que respecta a los procedimientos de modificación de medidas en separaciones y divorcios, las demandas consensuadas aumentaron un 8,4%, con 207 casos, mientras que las no consensuadas disminuyeron un 26,9 %, hasta 385.

Por otro lado, las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas descendieron un 7,7 % (289), y las no consensuadas cayeron un 27,3 % (266).