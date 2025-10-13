La Xunta da forma a su protocolo para el SAF: evaluar riesgos en casas y acompañamiento de profesionales

Realizar una evaluación de los riesgos en los domicilios, especialmente en los que puedan ser más conflictivos, prever el acompañamiento de profesionales cuando sea necesario y dar seguimiento a todos los incidentes que se produzcan son algunas de las medidas que la Xunta plantea en su propuesta de protocolo para el Servizo de Axuda no Fogar que trasladará a la Federación Galega de Municipios e Provincias, tal y como recoge Europa Press.

Así lo ha avanzado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia ante los medios tras la reunión del Consello de la Xunta, en la que ha informado de que estas son algunas de las medidas más destacadas incluidas en el protocolo que el Gobierno gallego trasladará a la Fegamp para cumplir su compromiso de "intentar implantarlo cuanto antes".

En su intervención, Rueda ha recordado que el Gobierno gallego asumió el compromiso de redactar un protocolo para proteger a las trabajadoras de este servicio, "de carácter municipal", ante "cualquier tipo de violencia que puedan sufrir" después de la muerte de una profesional en un domicilio de O Porriño (Pontevedra).

De este modo, Rueda ha dado cuenta de un acuerdo conjunto de la Consellería de Política Social y del departamento de Emprego, toda vez que la redacción del protocolo está hecha por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia (Issga).

Ahora, conforme ha indicado, el Ejecutivo gallego trasladará ya el texto a la Fegamp y la coordinación por parte de la Xunta le corresponderá a la Consellería de Política Social con el objetivo de prevenir cualquier tipo de violencia que puedan sufrir estas trabajadoras bien sea laboral, física, psicológica o sexual.