Alba (30), denuncia que las ayudas para gafas no consideren la renta: "No puedo permitirme pagar 200 euros"

La compra de gafas supone un desembolso importante para muchas personas. Por ello, el Gobierno de España ha aprobado recientemente una ayuda destinada a la adquisición de gafas y lentes graduadas, con el objetivo de reducir las barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual.

No obstante, el Plan Veo está limitado a un pequeño grupo de población: menores de 16 años. Esto ha parecido injusto a Alba, una joven gallega de 30 años, quien asegura que debería concederse "a toda persona que la necesite, con independencia de su edad".

"Deberían darse en función de la renta, no de la edad"

En una conversación con este medio, Alba se muestra visiblemente enfadada por la situación y critica la falta de apoyo para adultos que también necesitan ayuda para adquirir gafas. "¿Los que tenemos más de 16 años y no vemos bien qué hacemos?", se pregunta.

La subvención, que asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria, cubre parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

Pero existe una limitación: solo pueden acceder a ella menores de 16 años. "La ayuda está bien y es necesaria, pero no tiene sentido que se ofrezcan con el único criterio de la edad. Seguro que hay jóvenes que acceden a esta ayuda y sus padres tienen mejor sueldo que otros que tenemos más años y no podemos acceder a ella", lamenta.

Al hilo de este asunto, Alba considera que las ayudas del Plan Veo "deberían darse en función de la renta, no de la edad. Y como esta ayuda cualquier otra".

"Aunque unas gafas te cuesten 200 euros y te vayan a durar años, es un gasto que más de uno no puede afrontar en un mes. Teniendo en cuenta los bajos salarios y el alto coste de vida, no a todo el mundo le sobran 200 euros al llegar a fin de mes para invertirlo en gafas o lentillas", denuncia.

Requisitos y público objetivo del Plan Veo

Las ayudas del Plan Veo están destinadas a menores de 16 años con problemas de visión. Se tramitan mediante concesión directa, por lo que las personas beneficiarias pueden acceder a ellas a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso de los productos dispensados.

Si el coste de las gafas o lentillas es inferior a 100 euros, la familia no tendrá que pagar nada. Si el coste es superior, la familia solo tendrá que abonar la diferencia.

Los menores que ya usaban gafas o lentillas antes del Plan Veo, podrán acceder a la ayuda si un óptico-optometrista determina que necesita un nuevo equipo. Si el problema se identifica por primera vez en Atención Primaria, la familia podrá acudir con la receta a una óptica adherida al Plan.

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026. El Plan Veo cuenta con un presupuesto de 47,77 millones de euros, distribuido en dos ejercicios presupuestarios: para el año 2025, 1.000.000 euros; y 46.775.000 para 2026.