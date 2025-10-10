El presidente de la Xunta prevé participar este domingo en Madrid en los actos del 12 de octubre

Rueda, con otros dirigentes, en una foto de archivo de los actos en Madrid por el 12 de octubre. Alberto Ortega - Europa Press

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, prevé participar en Madrid el domingo en los actos organizados con motivo del 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. Así, se celebrará como es habitual el tradicional desfile militar y los actos solemnes presididos por Sus Majestades los Reyes en Madrid.

Los actos del domingo también incluyen el homenaje a la Bandera Nacional y a los que dieron su vida por España, en un acto que volverá a reunir a representantes de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y distintas instituciones del Estado, según recuerda Europa Press.

Rueda prevé participar en los actos, después de pasar unos días de descanso y realizar un viaje familiar. El presidente de la Xunta retoma hoy viernes su agenda institucional, ya que, acompañado por el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, estará en Buenos Aires en la celebración de la Fiesta Nacional de España, que este año tiene a Galicia como invitada de honor.

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, asumió desde el lunes las funciones del presidente de la Xunta durante los "días de descanso" de Alfonso Rueda. Calvo ya sustituyó al presidente autonómico en otras ocasiones, durante viajes institucionales.