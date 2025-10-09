Los sindicatos gallegos convocan paros el 15 de octubre en solidaridad con Palestina

Los sindicatos gallegos se han sumado a la convocatoria de paros laborales generales convocados a nivel nacional para el próximo 15 de octubre en solidaridad con Palestina y para pedir el fin del genocidio y la ruptura de relaciones con Israel. La propuesta parte de UGT y CC.OO., que convocan un paro de dos horas entre las 10:00 y las 12:00 horas y otro también de dos horas entre las 17:00 y las 19:00 horas. También hay otra convocatoria para los turnos de noche, entre las 02:00 y las 04:00 horas.

En el caso de la CIG, la convocatoria de paros aumenta a cuatro horas y se centra entre las 22:00 y las 02:00 horas de la noche del 14 al 15 de octubre y de 10:00 a 14:00 horas en el turno de mañana y de 18:00 a 22:00 horas en el de tarde.

Todavía es pronto para saber qué seguimiento tendrán estos paros en Galicia, pero la asistencia el pasado domingo a la manifestación en Santiago de Compostela —con 80.000 manifestantes según la organización y 10.000 según la Policía— es muestra de la sensibilidad en la sociedad gallega ante esta situación. Fuentes de la CIG así lo indican, señalando que están percibiendo una "boa recepción" a esta convocatoria ya que "a situación ben o require".

Bajo el lema Tamén no traballo paremos o xenocidio, la CIG llama a una "resposta social contundente, ao nivel que exixe a gravidade da masacre en Gaza e a destrución do pobo palestino".

Su secretario general, Paulo Carril, ha criticado en la convocatoria que esta se exponga de manera unilateral "cando hai diferentes entidades que levan traballando sen descanso nestes dous anos para denunciar a barbarie xenocida, e reclamar actuacións decididas das institucións para que se garantan os dereitos do pobo palestino e se remate coa impunidade e apoio internacional que lle permite ao Estado de Israel perpetrar unha política criminal de apartheid, ocupación e acoso sistemático contra a poboación palestina dende hai máis de 70 anos".

Por parte de la UGT y CC.OO., su lema Xa abonda ao xenocidio contra o pobo palestino critica el genocidio que vive esta población, además de denunciar los crímenes de guerra y de lesa humanidad y las deportaciones masivas y destrucción de viviendas e infraestructuras a cargo de Israel.

Concentraciones

Junto a los paros, los sindicatos han convocado también varias concentraciones.

En el caso de la CIG hacen un llamamiento a realizar movilizaciones en los municipios a las 19:30 horas del 15 de octubre y también a realizar concentraciones delante de los puestos de trabajo.

Mientras, UGT y CC.OO. convocan concentraciones a lo largo de la mañana y la tarde en distintas localidades gallegas.

Serán en A Coruña frente a la Torre de Hércules de 10:30 a 11:30 horas, en Ferrol frente a la puerta de Navantia de 10:00 a 11:00, en Santiago frente a la Xunta de 11:00 a 11:30, en Lugo también frente a la Xunta de 11:30 a 12:30, en Viveiro en los jardines Noriega Varela de 18:00 a 19:00, en Ourense en la plaza Maior de 10:30 a 11:30 y en el CHOU de 16:30 a 17:00, en Vigo en la puerta del Sol de 10:00 a 12:00 y de 17:00 a 19:00, en Pontevedra en la plaza de Ferrería de 11:00 a 12:00 y en Vilagarcía en el edificio de sindicatos de 11:30 a 12:00.

Reclamaciones

Con estos paros laborales y convocatorias de concentraciones, los sindicatos demandan un cese al fuego inmediato con la retirada de tropas israelíes y la apertura de corredores humanitarios, una investigación exhaustiva del genocidio y de los crímenes contra la humanidad cometidos por Israel, la ruptura de relaciones con este Estado por parte de la UE, el Gobierno y la Xunta y la aplicación del derecho internacional.

También denuncian la utilización del hambre como arma de guerra, "condenando a unha morte segura a decenas de miles de persoas, na súa maioría nenas e nenos" y la imposibiliad de hacer llegar ayuda humanitaria.

Además, UGT y CC.OO. señalan también que la clase trabajadora palestina "é quen máis está a sufrir as consecuencias do masacre. Traballadoras e traballadores de todos os sectores están a ser asasinados, tamén persoal sanitario e de ONG’s e xornalistas".

Por todo ello, condenan la política de genocidio, de colonización ilegal de la Franja de Gaza y de Cisjordania y la usurpación de bienes palestinos por Israel.

La activista Sandra Garrido llega a Santiago: "Nos trataron fatal y los gobiernos siguen permitiendo que esto pase"

La activista gallega Sandra Garrido ha llegado en tren este miércoles a Santiago de Compostela bajo gritos de 'Palestina vencerá' tras haber participado en la flotilla que puso rumbo a Gaza.

"Lo más cruel e inhumano es que Israel está cometiendo un genocidio en Palestina. Nos trataron fatal, pero la noticia sigue siendo que los gobiernos siguen permitiendo que esto pase", ha clamado, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Garrido fue deportada por Israel cuando, junto a la Global Sumud Flotilla, intentaba romper el bloqueo humanitario que las fuerzas militares israelíes mantienen sobre la Franja de Gaza. Ha sido recibida entre aplausos, abrazos y lágrimas en la estación de tren Daniel Castelao de la capital gallega por medio centenar de allegados y representantes de organizaciones que acompañaron desde tierra el recorrido de la flotilla humanitaria.

"El siguiente paso es una huelga general, el día 15. Y después siguiente flotilla, y siguiente flotilla... Por tierra, mar y aire, igual que el Ejército israelí", ha añadido Garrido.

En declaraciones en Santiago, la abogada ha llamado a apoyar la convocatoria a una huelga general en "todo el Estado español" el próximo 15 de octubre porque "la misión no se cumplió" y "los gobiernos siguen permitiendo que eso pase".

Entre los asistentes se encontraban representantes de la comunidad árabe en Galicia y la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín (BNG).

Garrido y el también gallego y patrón de uno de los barcos de la flotilla, Manu López, realizarán este jueves una rueda de prensa en la que darán a conocer detalles del viaje y de la detención por las fuerzas de Israel.