Galicia contará con un Observatorio del Juego para garantizar un modelo seguro y responsable

El Conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, anunció hoy la aprobación del decreto que regula la creación del Observatorio Gallego del Juego, un órgano encargado de estudiar, evaluar y hacer un seguimiento del sector para garantizar un modelo de juego seguro y responsable.

Según explicó Calvo, la iniciativa busca adaptar las políticas públicas a las necesidades sociales mediante datos objetivos y contrastables.

La creación del Observatorio estaba recogida en la Ley reguladora de los juegos de Galicia de 2023, con la que la comunidad se situó "a la vanguardia de España" en legislación sobre el juego.

El organismo tendrá entre sus funciones promover campañas de sensibilización y prevención, elaborar recomendaciones normativas, fomentar la igualdad de género en este ámbito y analizar la situación del juego en Galicia, así como el seguimiento de la publicidad y el intercambio de información con otras instituciones nacionales e internacionales.

El Observatorio contará con un pleno formado por representantes de las consejerías con competencias en seguridad, sanidad, juventud, educación, deportes y hacienda, además de representantes de las tres universidades gallegas, del sector del juego, de asociaciones de lucha contra adicciones y de asociaciones de madres y padres gallegas, siempre respetando la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

La ley gallega, que apuesta por un modelo garantista y preventivo, establece medidas como la prohibición de concesión de créditos, bonificaciones o partidas gratuitas a los usuarios, restricciones de publicidad en radio, televisión, vía pública y medios de transporte, control de acceso en establecimientos para impedir la entrada de menores y personas en el Registro de Prohibidos, así como límites de distancia respecto a centros educativos y de rehabilitación.

También regula el número máximo de establecimientos y máquinas de juego y establece concursos públicos para nuevas autorizaciones.