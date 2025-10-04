Las Audiencias de A Coruña y Pontevedra juzgan el martes a dos hombres por maltrato y agresión sexual

Las Audiencias Provinciales de A Coruña y Pontevedra celebrarán el próximo martes, día 7, sendos juicios de violencia sobre la mujer, en el que se piden penas de prisión por delitos de violación, maltrato, intento de agresión sexual y de asesinato, según informa Europa Press.

En el fijado en la ciudad herculina, y que se celebrará a puerta cerrada, se acusa a un hombre de un delito leve de injurias continuado; otro de maltrato en el domicilio; otro de agresión sexual intentado y también intento de asesinato, con las circunstancias agravantes de parentesco y la de género. La víctima era pareja del agresor en el momento de los hechos.

El Ministerio Fiscal pide para él, por el delito leve de injurias continuado, localización permanente de 30 días en domicilio diferente y alejado del de la víctima, además de penas de prisión por los demás delitos que suman 24 años y nueve meses.

También se solicita retirada de patria potestad para el hijo que vive en España y otros que residen en Perú y que sea expulsado del territorio español cuando acceda al tercer grado o cuando cumpla la parte de las penas que el Tribunal determine, sin que sea inferior a ocho años. Además, fija una indemnización para la víctima por unos hechos que tuvieron lugar en el domicilio común, en A Coruña, durante este año.

En el caso del de Pontevedra el Ministerio Público pide que se celebre a puerta cerrada. Al acusado, se le juzga por un delito de maltrato habitual, otro de amenazas contra la mujer y de lesiones, así como violación.

La víctima era, en el momento de los hechos, pareja del acusado. Concurren en el procesado la circunstancia agravante de género y de parentesco respecto del delito de violación y se solicitan para él penas que suman 16 años de cárcel.

El procesado indemnizará a la víctima en la cantidad 21.000 euros por los daños morales. Los hechos tuvieron lugar entre 2016 y 2022 en el domicilio familiar y lugares comunes, en el partido judicial de A Estrada.